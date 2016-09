Zemnieki EK atbalstam par piena ražošanas samazināšanu varēs pieteikties no 15.septembra

Sākot ar ceturtdienu, 15.septembri, piena ražotāji varēs pieteikties Eiropas Komisijas (EK) atbalsta pasākumam par īslaicīgu un brīvprātīgu ražošanas samazināšanu, savukārt piešķirtais atbalsts - 140 eiro par tonnu piena - tiks izmaksāts nākamā gada sākumā, aģentūru LETA informēja Lauku atbalsta dienestā (LAD).

Atbalstam var pieteikties zemnieki, kas pienu pārstrādei nodevuši šā gada jūlijā. Atbalsts ir paredzēts par piena piegādes samazināšanu trīs mēnešu periodā, salīdzinot ar tādu pašu periodu iepriekšējā gadā. Atbalsts paredzēts 140 eiro apmērā par piena tonnu. Atbalstu varēs saņemt arī tie ražotāji, kas jau no šā gada sākuma ir samazinājuši ražošanas apjomu.

Pirmajā kārtā pieteikšanās sāksies 15.septembrī un noslēgsies 21.septebrī plkst.13, kas ir ar EK saskaņotais laiks visām Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm. Pirmajā pasākumu kārtā atbalstu varēs saņemt par piena samazinājumu 2016.gada pēdējā ceturksnī - oktobris, novembris, decembris - salīdzinājumā ar 2015.gada pēdējo ceturksni.

Ja atbalsta pasākumā pieejamais budžets būs pietiekams, tiks izsludināta arī otrā, trešā un ceturtā kārta.

Plašāka informācija par pietiekšanās noteikumiem atrodama LAD un Zemkopības ministrijas (ZM) mājaslapā "www.zm.gov.lv" un "www.lad.gov.lv".

Kā ziņots, saskaņā ar pašreizējām aplēsēm atbalstam varētu tikt saņemti 9740 pieteikumi, savukārt attiecīgajās kompensācijās četrās pieteikumu kārtās varētu tiktu izmaksāti ap 3,8 miljoniem eiro, norādīts ZM noteikumu projektā "ES atbalsta piešķiršanas kārtība piena ražotājiem par piena ražošanas samazināšanu", ko plānots skatīt valdības sēdē rīt, 13.septembrī.

Tā kā ir ļoti svarīgi, lai Latvijas piensaimniekiem būtu iespēja saņemt ES atbalstu par ražošanas samazināšanu, jo tie ilgstoši atrodas nelabvēlīgā finansiālā situācijā un cieš zaudējumus, tiks izmantota elektroniskā pieteikšanās sistēma, kas nodrošinās ātru iesniegumu saņemšanu un apstrādi LAD, norādīts skaidrojumā.

Kopējais budžets atbalstam par piena ražošanas samazināšanu ir noteikts 150 miljoni eiro visām dalībvalstīm, un, pēc EK aplēsēm, tas aptver aptuveni 1,07 miljonus tonnas piena.

Attiecīgā regula paredz atbalstu 140 eiro apmērā par piena tonnu, kas veidojas kā starpība starp piena apjomu, kas piegādāts piena ražošanas samazināšanas periodā, un piena apjomu, kas piegādāts tajā pašā iepriekšējā gada trīs mēnešu jeb references periodā. Valsts finansējums šajā gadījumā nav jāparedz.

Kā ziņots, kopumā būs četri ražošanas samazināšanas periodi. Pirmais attieksies uz samazināšanu šā gada oktobrī, novembrī un decembrī, bet attiecīgais iesniegums būs jāiesniedz līdz 21.septembrim.

Nākamais periods būs novembris, decembris un 2017.gada janvāris, bet iesnieguma termiņš - 12.oktobris. Tālāk sekos periods par šā gada decembri, 2017.gada janvāri un februāri ar iesnieguma termiņu 9.novembrī, bet pēdējais periods attieksies uz 2017.gada janvāri, februāri un martu, iesnieguma termiņš - šā gada 7.decembris.

Jau vēstīts, ka visā ES šogad vērojama piena pārprodukcija, kas radusies pēc Krievijas embargo noteikšanas, kā arī kvotu sistēmas atcelšanas. No 2014.gada jūlija līdz 2016.gada jūnijam piena cena samazinājusies par 39%, kas ilgstoši nenosedz pašizmaksu.

Tikmēr piensaimniecības 2015.gada nogalē jau saņēmušas vairāk nekā 43 miljonu eiro atbalstu, kā arī 7,15 miljonu eiro pārdalījumu no 8,5 miljonu eiro ES ārkārtas piešķīruma piensaimniecības un cūkkopības nozarei. Šā gada jūnijā piensaimniecībām no valsts budžeta izmaksāts vēl 6 197 000 eiro valsts atbalsts, savukārt jūlijā EK piešķīra vēl 9,7 miljonus eiro, par kuru sadales kritērijiem būs zināms ne ātrāk kā septembra nogalē. Zemnieki EK atbalstam par piena ražošanas samazināšanu varēs pieteikties no 15.septembra

