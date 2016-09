30 valstis trešdien pievienosies Parīzes klimata konvencijai

Vismaz 30 valstis trešdien oficiāli pievienosies Parīzes līgumam par klimata pārmaiņām, tuvinot tā spēkā stāšanos, paziņojusi ANO.

Apvienotās Nācijas pavēstīja, ka ANO Ģenerālās Asamblejas laikā līguma ratifikācijas rakstus iesniegs 30 valstis, tostarp tādi Latīņamerikas smagsvari kā Argentīna, Brazīlija un Meksika.

Starp valstīm, kas iesniegs ratifikācijas rakstus, ir arī Bangladeša, Singapūra un Taizeme, kā arī viens no lielākajiem fosilā kurināmā ražotājiem - Apvienotie Arābu Emirāti.

Parīzes vienošanās, kas tika panākta pagājušā gada nogalē Francijas galvaspilsētā, paredz līguma dalībvalstu apņemšanos rīkoties tā, lai nepieļautu globālās temperatūras pieaugumu, kas pārsniegtu divus grādus pēc Celsija, lai tādējādi izvairītos no ļaunākajām sekām, kādas varētu izsaukt klimata pārmaiņas.

Lai līgums stātos spēkā, to jāratificē vismaz 55 valstīm, kuru saražotais siltumnīcefekta gāzu apjoms veido 55% no pasaules kopīgā emisijas apjoma.



Līdz otrdienai ANO Klimata pārmaiņu vispārējo konvenciju bija ratificējušas 29 valstis, kuru izmešu daudzums sastāda 40% no kopīgās pasaules siltumnīcefekta gāzu emisijas apjoma.