ASV, 16. spetembrī, 88 gadu vecumā miris amerikāņu dramaturgs, lugas Kam no Vulfa kundzes bail? autors un Pulicera balvas laureāts Edvards Olbijs, paziņoja viņa personīgais asistents Džeikobs Holders.

Olbijs nomiris savās mājās Ņujorkas štata Montokā pēc īsas slimības, atklāja rakstnieka asistents.

Par vienu no nozīmīgākajiem sava laika ASV dramaturgiem uzskatītais Olbijs sarakstījis dažādas intensīvas un pretrunīgi vērtētas lugas, iedziļinoties nemiera, vilšanās un nāves tēmās.

Teātra skatuvi viņš iekaroja 30 gadu vecumā, kad 1958.gadā uzrakstīja lugu Zoodārza stāsts (The Zoo Story) ar diviem varoņiem, kas atspoguļo neapmierinātību un šķiru cīņu. Gadu vēlāk trīs nedēļās uzrakstītā luga pirmizrādi piedzīvoja Berlīnē, bet 1960.gadā tā parādījās arī uz Ņujorkas Ārpusbrodvejas teātru skatuves.

Vēl pēc diviem gadiem Brodvejā pirmizrādi piedzīvoja Kam no Vulfa kundzes bail? (Who's Afraid of Virginia Woolf?). Skandalozā luga par nomocīto akadēmisko aprindu pāri Džordžu un Martu, kas attēloti iereibuši un rupji lamājamies, iemantoja pasaules slavu.

1966.gadā šo lugu kinodarbā pārvērta režisors Maiks Nikolss. Melnajā komēdijā galvenās lomas atveidoja Ričards Bērtons un Elizabete Teilore, kas par tēlojumu saņēma ASV Kinoakadēmijas balvu Oskars kā labākā aktrise.

Par Kam no Vulfa kundzes bail Olbijs saņēmis vairākas balvas, tostarp ASV teātra augstāko apbalvojumu Tony par labāko lugu 1963.gadā. Lai gan Pulicera balvas komiteja ieteica to virzīt tā gada labākās lugas balvai, Pulicera valde to noraidīja.

Tomēr kopumā Olbijs karjeras laikā ieguva trīs Pulicera balvas. 1967.gadā balvu viņš saņēma par lugu Trauslais līdzsvars (A Delicate Balance). Lugu kinolentē 1973.gadā pārvērta režisors Tonijs Ričardsons ar Ketrinu Hepbērnu un Polu Skofīldu galvenajās lomās.

1975.gadā Pulcicera balvu viņš saņēma par lugu Jūras ainava (Seascape) un 1994.gadā par Trīs garas sievietes (Three Tall Women).

2005.gadā viņš saņēma īpašo Tony balvu par mūža ieguldījumu.

Karjeras laikā Olbijs sarakstījis vairāk nekā 30 lugu.

Viņam bija diabēts, un pirms vairākiem gadiem, gatavojoties smagai operācijai, viņš ar roku uzrakstīja zīmīti, ko publiskot viņa nāves brīdī: "Jums visiem, kas manu dzīvošanas laiku padarīja tik brīnišķu, tik aizraujošu un tik piepildītu, sūtu savu paldies un visu savu mīlestību."

2005.gadā mūžībā aizgāja Olbija ilggadējais partneris tēlnieks Džonatans Tomass