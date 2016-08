Konkrēti paziņojumi par to, kurās valstīs izvietos papildu ASV karavīrus, kā arī par to skaitu ir jāgaida no ASV, aģentūrai LETA paskaidroja Aizsardzības ministrijā.

Kā ziņots, ASV viceprezidents Džo Beidens pagājušajā nedēļā pauda, ka ASV Polijā, tostarp šajā reģionā, kopumā gatavas izvietot 4200 karavīru papildus NATO Varšavas samitā pieņemtajiem lēmumiem. Viceprezidents norādīja, ka karavīri būs bāzēti Polijā, bet mācības tiks aizvadītas arī Baltijas valstīs - tā būšot viena mehanizētā brigāde kopā ar militāro aprīkojumu un tehniku. Baidens piebilda, ka ASV karavīri Baltijas valstīs piedalīsies vairākās mācībās.

Ministrijā informēja, ka Latvija ir gandarīta par ASV spēku klātbūtnes palielināšanu Eiropā, jo tas nozīmē, ka reģionā atradīsies papildu sabiedroto vienība, kas nepieciešamības gadījumā varēs iesaistīties aizsardzības pasākumos Baltijā un Latvijā.

Konkrēti paziņojumi par to, kurās valstīs izvietos ASV karavīrus, kā arī par to skaitu ir jāgaida no ASV, kas būs nosūtošā valsts.

ASV spēku klātbūtnes palielināšana Eiropā notiks saistībā ar ASV Eiropas iedrošināšanas iniciatīvu - European Reassurance Initiative -, un finansējums šim mērķim paredzēts iniciatīvas 2017.gada budžetā.

Ministrijā atgādina, ka pašreiz Latvijā uzturas divas ASV bruņoto spēku vienības. Lai atbalstītu iniciatīvu Strong Europe un operāciju Atlantic Resolve, jūnijā Latvijā ieradās aptuveni 200 ASV 3.kājnieku divīzijas karavīri ar deviņiem tankiem Abrams, piecām bruņumašīnām Bradley, militārajām apvidus automašīnām HMMWV un kravas automašīnām, kā arī cita veida aprīkojumu. Tāpat Latvijā uzturas vairāk nekā 60 karavīru no 501.aviācijas pulka 3.bataljona.