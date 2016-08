Eiropas Komisijas (EK) lēmums, ka ASV tehnoloģiju ražotājam Apple jāatmaksā Īrijai 13 miljardi eiro saistībā ar nenomaksātiem nodokļiem, ir tracinošs un politisks, komentējis Apple vadītājs Tims Kuks.

Viņš uzsvēris, ka kompānija Īrijā neesot saņēmusi nodokļu atlaides, kas minēts par iemeslu 13 miljardu eiro nesamaksāšanai . Kuks solījis, ka "pilnīgi noteikti" šis EK lēmums tiks pārsūdzēts.

"Tas tracina, tas pieviļ un ir skaidrs, ka tas ir politisks lēmums, kam nav pamatojuma ne faktiski, ne juridiski. Mums diemžēl savā darbā ar to jārēķinās," paudis Kuks.

"Kad tu esi apsūdzēts darbībās, kas svešas tavām vērtībām, rodas milzu sašutums. Tā mēs tagad jūtamies. [..] Apple vienmēr ir rīkojies pareizi, un arī Īrijas valdība nav izdarījusi neko sliktu," izteicies Apple vadītājs.

Kuks arī publiski komentējis EK paziņojumu, ka Apple līdz 2014.gadam Eiropā ienākuma nodokli apmaksājis 0,005% apjomā vai nieka 50 eiro no viena miljona eiro.

"Tas ir nepareizs skaitlis un man nav ne jausmas, no kurienes tas iegūts. [..] Patiesībā mēs togad nodokļos Īrijā samaksājām 400 miljonus dolāru atbilstoši noteiktajai 12,5% Īrijas ienākuma nodokļa likmei," uzsvēris Kuks.

Apple arī paziņoja, ka 2014.gadā bijis lielākais nodokļu maksātājs Īrijā.

Jau vēstīts, ka saskaņā ar EK vēstījumu Apple no 2003.gadā Eiropā gūtajiem ienākumiem nodokļos maksāja vien 1%, kas līdz 2014.gadam nokritās līdz nieka 0,005%. Tas nozīmē, ka uzņēmums izvairījies no nodokļu nomaksas par teju visiem ienākumiem, kas gūti no Apple produktu pārdošanas visā ES tirgū.