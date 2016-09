Aptauja: Briti skeptiski vērtē valdības veikumu Brexit jautājumā

Tikai 16% britu uzskata, ka valdība darbojas veiksmīgi tā dēvētā Brexit jautājumā, kamēr tikpat liels skaits paudis viedokli, ka galu galā Lielbritānija paliks Eiropas Savienības (ES) sastāvā, liecina piektdien publiskotie aptaujas rezultāti.

Saskaņā ar aptauju, kuru pēc laikraksta The Times pasūtījuma veicis sabiedriskās domas pētniecības uzņēmums YouGov, 50% respondentu uzskata, ka valdības līdzšinējā darbība pēc balsojuma par izstāšanos no Eiropas Savienības (ES) bijusi neveiksmīga. Tostarp 22% britu pauduši viedokli, ka valdības rīcība ir "ļoti neveiksmīga".

Līdz šim valdība faktiski neko atklātībā nav paziņojusi par savu stratēģiju Brexit īstenošanai. Premjerministre Terēza Meja vienīgi paziņojusi, ka līdz gada beigām negrasās iedarbināt ES Lisabonas līguma 50.pantu, kas regulē dalībvalsts izstāšanās procedūru, un ka viņas mērķis ir ierobežot imigrāciju no ES.

Atbildot uz jautājumu, vai Lielbritānija galu galā izstāsies no ES, 67% no 1658 respondentiem atbildējuši ar "jā", kamēr 16% teikuši, ka nē, bet vēl 16% atzinuši, ka to nezina.

Starp tiem britiem, kas 23.jūnija referendumā balsoja par palikšanu ES, 20% domā, ka Apvienotā Karaliste tomēr paliks blokā.

Vērtējot Mejas darbību pēc divu mēnešu aizvadīšanas premjera krēslā, 46% aptaujāto atzinuši, ka visumā viņai veicies labi, lai gan tikai 32% respondentu teikuši, ka Meja viņiem patīk.

Tikmēr ārlietu ministra Borisa Džonsona darbību pozitīvi vērtē tikai 29% britu.

Citā YouGov aptaujā, kuras laikā tika izvaicāti 3887 respondenti, konstatēts, ka Brexit rezultātā viens procents britu pieteikušies uz kādas citas valsts pilsonības iegūšanu, kamēr vēl 12% aptaujāto atzinuši, ka apsvēruši šādu iespēju.