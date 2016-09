Telekanāls NBC, atsaucoties uz tiesībsargājošo iestāžu pārstāvjiem, ziņo, ka Rahami aizturēts Ņūdžersijas pavalsts Lindenas pilsētā.

Apšaudē aizdomās turamais ticis ievainots. Cietuši arī divi policisti, pavēstīja kaimiņos esošās Elizabetas mērs Kriss Bolveidžs.

"Rahmani kungs šobrīd ir aizturēts. Tas notika Lindenas Elizabetes avēnijā," televīzijas kanālam CNN pavēstīja Bolveidžs. "Viens no Lindenas pilsētas policistiem ir sašauts krūtīs, bet otrs sašauts rokā."



ASV mediji vēsta, ka Rahami izvirzītas apsūdzības slepkavības mēģinājumā.

Izmeklētāji šobrīd cenšas noskaidrot, vai aizdomās turētajam ir līdzzinātāji. Mediji vēsta, ka Rahami esot ceļojis uz Afganistānu un Pakistānu. Laikraksts The New York Times citēja Rahami kaimiņus, kuri norādīja uz aizdomās turētā radikalizēšonās pazīmēm pēc atgriešanās no šīm valstīm.

Pats Rahami esot strādājis viņa ģimenei piederošā ēstuvē Elizabetē, Ņūdžersijas štatā.

Aģentūra AP vēsta, ka Rahami 2014.gadā esot sadūris kādu radinieku, bet pirms tam apsūdzēts par vardarbību ģimenē.

Iepriekš Ņūdžersijas policija pavēstīja, ka 28 gadus vecais Rahami tiek meklēts nopratināšanai gan saistībā ar sestdien sarīkoto sprādzienu blakus labdarības skrējiena trasei Sīsaidpārkā, kurā nebija cietušo, gan saistībā ar sprādzienu Ņujorkas Manhetenas rajonā, kurā tika ievainoti 29 cilvēki.

Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) īsziņā, kas nosūtīta miljoniem ņujorkiešu, brīdinājis, ka Rahami "uzskatāms par bruņotu un bīstamu".

Jau vēstīts, ka Ņujorkas Manhetenas rajonā sestdienas vakarā notika sprādziens, kurā tika ievainoti 29 cilvēki, bet neviena cietušā dzīvība nav apdraudēta. Netālu tika atrasts vēl viens spridzeklis, kas bez starpgadījumiem tika neitralizēts.

Laikraksts The New York Times, atsaucoties uz amatpersonām, svētdien ziņoja, ka abi spridzekļi bijuši pagatavoti no katliem, kas piepildīti ar šrapneļiem, Ziemassvētku lampiņām, veciem mobilajiem telefoniem un sprāgstvielām.

Pirms šiem sprādzieniem Ņūdžersijas štata mazpilsētā Sīsaidpārkā sestdien eksplodēja cauruļbumba. Tā sprāga, neilgi pirms tūkstošiem cilvēku apkaimē gatavojās piedalīties piecu kilometru labdarības skrējienā par godu jūras kājniekiem un jūrniekiem. Šajā sprādzienā neviens cilvēks necieta.

Savukārt pirmdien Elizabetā, kur saskaņā ar tiesībsargāšanas iestāžu rīcībā esošo informāciju dzīvojis Rahami, dzelzceļa stacijā atrasti spridzekļi, kas tika neitralizēti.

Izmeklētāju savāktie dati liecina, ka visi šie trīs incidenti varētu būt saistīti.

