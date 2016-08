Austrijas ministrs: Merkeles imigrācijas politika ir bezatbildīga

Austrijas aizsardzības ministrs Pēters Doskocils nosaucis Vācijas kancleri Angelu Merkeli par bezatbildīgu politiķi, kritizējot viņas piekopto imigrācijas politiku.

Doskocils intervijā laikrakstam Krone Zeitung norādīja, ka Merkeles sauklis "Mēs to varam!" ("Wir schaffen das"), ar kuru viņa centās pamatot savu rīcību, pērn atverot valsts robežas faktiski nekontrolētai nelegālo imigrantu plūsmai, bijis bezatbildīgs.

Doskocils, kurš pagājušajā vasarā, kad ceļā uz Vāciju caur Austriju gāzās simtiem tūkstošu nelegālo imigrantu, ieņēma Burgenlandes federālās zemes policijas priekšnieka amatu, pauda viedokli, ka Merkeles paziņojums kalpojis par uzaicinājumu daudziem patvēruma meklētājiem doties ceļā uz Eiropu.

Pagājušā gada augusta beigās Vācija paziņoja, ka tā pārstājusi piemērot tā dēvētos Dublinas noteikumus, kas paredz, ka patvērums jāpieprasa pirmajā valstī, kurā tā pieprasītāji šķērsojuši Eiropas Savienības (ES) robežu.

Tas pamudināja simtiem tūkstošu nelegālo imigrantu caur Rietumbalkānu valstīm, Ungāriju un Austriju doties ceļā uz Vāciju.

Doskocils, kas pārstāv sociāldemokrātus (SPÖ), aicinājis arī sasaukt īpašu ES samitu, kas būtu veltīts nelegālo imigrantu izraidīšanai, lai apspriestu, kā panākt, lai ieceļotāji, kas ieradušies nekontrolētās imigrācijas krīzes skartajās valstīs, atgrieztos savās izcelsmes zemēs.

"Tā nav politika, ja Eiropa turpina agonēt un slēpt galvu smiltīs," uzsvēra ministrs, piebilstot, ka, viņaprāt, ES tā arī neko nav mācījusies no pagājušajā gadā pieļautajām kļūdām.

Austrija pēdējo mēnešu laikā cenšas pārliecināt Ungāriju uzņemt atpakaļ nelegālos imigrantus, kas ieradušies caur tās teritoriju.

Budapešta piekritusi uzņemt imigrantus no Albānijas un Kosovas un gādāt par to nosūtīšanu uz viņu dzimteni, taču tā atsakās uzņemt tos imigrantus, kas ES ieradušies caur Grieķiju, norādot, ka par to Ungārija nav atbildīga.