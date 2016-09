Azerbaidžānas referendumā apstiprināta prezidenta pilnvaru paplašināšana

Pirmdien notikušajā referendumā Azerbaidžānas vēlētāji ir atbalstījuši prezidenta pilnvaru paplašināšanu, otrdien paziņojusi Centrālā vēlēšanu komisija.

Konstitūcijas grozījumus par prezidenta pilnvaru termiņa pagarināšanu atbalstījuši 91% vēlētāju, liecina oficiālie rezultāti.

Referendumā, kurā piedalījušies 69,7% vēlētāju, apstiprināti arī pārējie ierosinātie konstitūcijas grozījumi, tostarp par prezidenta tiesībām atlaist parlamentu.

Apstiprināts arī priekšlikums atteikties no minimālā vecuma, kas noteikts kandidēšanai uz prezidenta amatu, kā arī no 25 līdz 18 gadiem pazemināt vecumu, no kura atļauts kandidēt parlamenta vēlēšanās.

Konstitūcijas grozījumi paredz arī izveidot divus jaunus posteņus - viceprezidentu un pirmo viceprezidentu. Iecelt šajos amatos un no tiem atbrīvot varēs pats prezidents.

Šīs izmaiņas ļaus autoritārajam prezidentam Ilhamam Alijevam, kas pie varas atrodas jau ilgāk nekā desmit gadus, agrāk par savu pēcteci izraudzīties kādu no saviem ģimenes locekļiem.

Opozīcija apsūdzējusi prezidentu par centieniem koncentrēt visu varu savās rokās un mēģinājumu nodrošināt, lai ar laiku viņa 18 gadus vecais dēls Heidars kļūst par prezidentu. Pretēji Heidara vecākajām māsām, kuras bijušas aktīvas sabiedriskajā dzīvē, par viņu pašu zināms tikai tas, ka 2010.gadā, būdams 12 gadus vecs, viņš par 40 miljoniem dolāru (35,6 miljoniem eiro) iegādājies nekustamo īpašumu Dubaijā.