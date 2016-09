ASV viceprezidents Džo Baidens uzrunā vēlētājiem ASV paziņojis, ka nesenās vizītes Latvijā laikā sajutis, ka Baltijas valstis ir "nāves bailēs" no Krievijas un iespējamības, ka Republikāņu partijas kandidāts Donalds Tramps tiks ievēlēts par nākamo ASV prezidentu.

Atbalstot Demokrātu partijas kandidāti Hilariju Klintoni, savā runā Ohaio štatā Baidens teica, ka viņam bija steigšus jādodas uz Baltijas valstīm, lai Latvijas, Lietuvas un Igaunijas prezidentiem atkārtoti apliecinātu, ka Tramps nepārstāv visas ASV.

"Donalds Tramps teica, ka nav drošs, ka ievēros mūsu saistības NATO, lai tās [Baltijas valstis] aizsargātu gadījumā, ja Krievija tajās iebruktu. Pamatoti tās dzīvo nāves bailēs, ka Krievija šķērsos robežu un anektēs tās līdzīgi kā izdarīja Krimā," ASV viceprezidents runāja par savu neseno vizīti Rīga.

"Tās ir NATO dalībvalstis, un Tramps teica, ka pārbaudīs, vai tās ir izpildījušas savas saistības," turpināja Baidens. "Viņš ir pirmo reizi licis valstīm reāli uztraukties par to, vai mēs izpildīsim doto vārdu. Nekad nebiju iedomājies, ka savas karjeras laikā man būs jādodas praktiski ārkārtas lidojumā, lai sadotos rokās ar trīs prezidentiem no Igaunijas, Latvijas un Lietuvas un pateiktu viņiem, ka viņš ar šādu viedokli nepārstāv ne republikāņus, ne demokrātus, neuztraucieties," klāstīja Baidens.

Vizītes Rīgā laikā 23.augustā Baidens paziņoja, ka Baltijas valstīm nav iemesla apšaubīt ASV saistības pret NATO, tādā veidā atspēkojot Trampa paziņojumus. Baidens norādīja, ka Tramps nezina, ko runā.

Sarunā ar ziņu aģentūru BNS Viļņas Universitātes Starptautisko attiecību un politikas zinātnes institūta asociētais profesors Ķēstutis Girņus piektdien norādīja, ka demokrātu mērķis ir dramatizēt situāciju, lai Trampu attēlotu kā bīstamāku prezidentu viņa neparedzamās ārpolitikas dēļ.

"Vēlēšanu kampaņa turpinās, un šis ir apzināts Demokrātiskās partijas mēģinājums parādīt, ka Tramps ārpolitikā ir analfabēts, tādēļ viņš ir bīstams. Viņi mēģina parādīt, ka, neskatoties uz to, ka vēlētāji uzskata, ka Trampa iekšpolitikas programma ir labāka nekā Klintonei, par viņu nevajadzētu balsot, jo viņš nepārzina ārpolitiku,” norādīja eksperts.