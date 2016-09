Filipīnu prezidents Rodrigo Duterte, kurš pie valdīšanas ķēries ar stingru roku, tostarp uzsācis brutālu izrēķināšanos ar narkotirgoņiem, ir visai vaļsirdīgs savos izteikumos un neslēpj, ka "pretnarkotiku kampaņas" ietvaros arī turpmāk ļoti daudzi tiks nogalināti, vēsta Reuters.

Līdz šim valdības sankcionētajā karā pret narkotiku izplatītāju grupējumiem dzīvību zaudējuši jau 2400 cilvēki. "Daudzi tiks nogalināti. Mēs turpināsim, līdz pats pēdējais narkotirgonis nebūs aizvākts no ielām, līdz pats pēdējais narkotiku ražotājs netiks nogalināts," pirmdien paziņojis prezidents, kuram otrdien paredzēta tikšanās ar ASV prezidentu Baraku Obamu. Viņš jau pirms tikšanās paziņojis, ka "nekādas lekcijas no Obamas" necietīs.