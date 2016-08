Eiropas Komisija (EK) paziņojusi, ka ASV tehnoloģiju gigantam Apple Inc. jāatmaksā 13 miljardi eiro par nenomaksātiem nodokļiem līdz ar vienošanos ar Īriju, par ir pret Eiropas Savienības (ES) noteikumiem, vēsta ārvalstu mediji.

"Īrija garantējusi Apple nepamatotas nodokļu atlaides līdz pat 13 miljardiem eiro. Tās pārkāpj ES noteikumus par valsts palīdzības saņemšanu, jo tādējādi Apple maksāja ievērojami mazākus nodokļus nekā citi uzņēmumi. Īrijai tagad ir jāatgūst šī pretlikumīgi nodrošinātā palīdzība," pausts EK vēstījumā.

Aprēķināts, ka Apple līdz ar šo "īpašo attieksmi" no 2003.gadā Eiropā gūtajiem ienākumiem maksāja vien 1% efektīvu nodokļa likmi, kas līdz 2014. gadam nokritusies līdz nieka 0,005%. Tas nozīmē, ka uzņēmums izvairījies no nodokļu nomaksas par teju visiem ienākumiem, kas gūti no Apple produktu pārdošanas visā ES tirgū.

EK lēmums sekojis trīs gadus ilgušai izmeklēšanai. Visticamāk, gan Apple, gan Īrija pēc lēmuma to pārsūdzēs.

Jāatgādina, ka ES likumdošana paredz nacionālajām nodokļu struktūrām selektīvā kārtībā piešķirt nodokļu atlaides vai īpašus nosacījumus kādām no kompānijām, taču Īrijas 1991. un 2007.gadā pieņemtie lēmumi ļāvuši Apple būtiski samazināt nodokļu maksājumus vai atsevišķos gadījumos tos apiet pavisam. Apple korporācijas struktūra ļāva tai lielu daļu no starptautiskajiem darījumiem legāli veikt caur Īriju. Dati par jūliju liecina, ka Apple skaidrā naudā bija 232 miljardi ASV dolāru jeb aptuveni 207 miljardi eiro, no kuriem vairāk nekā 90% tiek glabāti ārpus ASV.

Izdevums Bloomberg ziņo, ka šāds spriedums arī varētu saasināt ASV un ES valstu attiecības, jo ASV puse jau paudusi bažas, ka ES "apzināti stingri vēršas tieši pret amerikāņu kompānijām".

Apple Inc. neilgi pēc lēmuma paziņoja, ka iesniegs apelāciju. Vienlaikus kompānija norādīja, ka šāds EK lēmums negatīvi ietekmēs darba vietas un investīcijas Eiropā.

"Mēs iesniegsim apelāciju un mēs esam pārliecināti, ka šis lēmums tiks atcelts," vēsta Apple.

Tāpat par nodomu iesniegt apelāciju paziņojusi arī Īrijas valdība.



