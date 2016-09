FIB publisko izmeklēšanas piezīmes Klintones e-pasta lietā

ASV Federālais izmeklēšanas birojs (FIB) piektdien publiskoja rediģētas piezīmes par izmeklēšanu Hilarijas Klintones privātā e-pasta lietā, un viņas sāncensis gaidāmajās ASV prezidenta vēlēšanās Donalds Tramps to izmantoja, lai apšaubītu Klintones piemērotību prezidenta amatam.

Klintone tiek kritizēta par to, ka, esot valsts sekretāra amatā, lietojusi privātu e-pasta serveri.

FIB publiskoja izmeklēšanas piezīmes 58 lappusēs, no kurām 14 gan ir pilnībā nosvītrotas. Tās parāda, ka FIB nav atradis nekādus pierādījumus tam, ka Klintones e-pasta sistēma būtu uzlauzta, bet nevar to pilnībā noliegt, jo dažas no viņas lietotajām mobilo sakaru ierīcēm nav atrastas.

"FBI tiešām konstatēja, ka naidīgas ārvalstu personas veiksmīgi piekļuvušas tādu cilvēku personīgajiem e-pasta kontiem, ar kuriem Klintone regulāri kontaktējās, un, to darot, ieguvušas e-pasta vēstules, kuras bija nosūtītas Klintonei vai kuras viņa bija saņēmusi savā personīgajā kontā," teikts izmeklēšanas piezīmēs.

FIB jūlijā ieteica tiesiski nevajāt Klintoni par nedrošu e-pasta vēstuļu ar slepenu materiālu sūtīšanu caur privāto serveri, lai gan FIB konstatēja, ka viņa bijusi "ļoti neuzmanīga".

Klintones vēlēšanu kampaņa piektdien paziņoja, ka ir "apmierināta" ar šo piezīmju publiskošanu.

"Lai gan viņa, lietojot tikai vienu e-pasta kontu, noteikti pieļāva kļūdu un ir uzņēmusies atbildību par to, šie materiāli izskaidro, kāpēc Tieslietu ministrija uzskatīja, ka nav pamata turpināt šo lietu," teikts Klintones kampaņas paziņojumā.

Trampa vēlēšanu kampaņa apgalvoja, ka šīs izmeklēšanas piezīmes apstiprina Klintones "ārkārtīgi sliktās spriešanas spējas un negodīgumu".

Kādā šo piezīmju fragmentā ir 68 gadus vecās Klintones teiktais izmeklētājiem, ka viņa neesot zinājusi to, ka konfidenciālais materiāls bija marķēts ar burtu "C".

Klintone sacīja, ka neesot zinājusi, ko nozīmē šis burts rindkopas sākumā, un uzskatījusi, ka tas attiecas uz rindkopu sakārtošanu alfabēta burtu secībā.

"Kad viņai jautāja, ko viņa zinājusi par slepenības līmeņiem TOP SECRET (ļoti slepens), SECRET (slepens) un CONFIDENTIAL (konfidenciāls) .. Klintone atbildēja, ka neesot pievērsusi uzmanību slepenības līmenim un uztvērusi nopietni visu slepeno informāciju," teikts izmeklēšanas piezīmēs.

Izmeklēšanas piezīmēs minēts arī tas, ka Kolins Pauels, kurš bija valsts sekretārs no 2001. līdz 2005.gadam, brīdinājis Klintoni būt ļoti uzmanīgai attiecībā uz e-pastu.

Klintone paziņojusi FIB, ka "Pauela izteikumi nebija faktors viņas lēmumā lietot personīgu e-pasta kontu", teikts izmeklēšanas piezīmēs.

Izmeklētāji noskaidrojuši 13 mobilo sakaru ierīces, kas "potenciāli tika lietotas, lai nosūtītu e-pasta vēstules, izmantojot Klintones e-pasta adresi Clintonemail.com".

Astoņas no šīm ierīcēm bija BlackBerry, ko Klintone lietoja, esot valsts sekretāra amatā, bet pārējās piecas viņa lietojusi pēc šī amata atstāšanas.