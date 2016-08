Igaunijas parlaments trešajā balsošanas kārtā otrdien nespēja ievēlēt jauno valsts prezidentu, tāpēc valsts galvu nākammēnes izraudzīsies elektoru kolēģija.

Trešajā kārtā bijušais eirokomisārs Sīms Kallass saņēma 42 balsis, bet par bijušo izglītības ministri Mailisu Repsu nobalsojuši 26 deputāti. Līdz ar to neviens no viņiem nav ieguvis ievēlēšanai nepieciešamo divu trešdaļu jeb 68 balsu vairākumu, tāpēc 24.septembrī sanāks elektoru kolēģija, kurā ir parlamenta deputāti un 234 pārstāvji no pašvaldībām.

Jau ziņots, ka dažas stundas iepriekš notikušajā otrajā kārtā Kallass otrajā kārtā ieguva 45 balsis, bet Repsa - 32 balsis. Otrajā kārtā kandidēja arī bijušais tieslietu kanclers Allars Jekss, kurš saņēma 21 balsi.

Otrdienas rītā par Kallasa kandidatūras izvirzīšanu otrajai kārtai parakstījās 44 Igaunijas parlamenta deputāti, par Repsas kandidatūru parakstījās 26 deputāti, bet Jeksa izvirzīšanu parakstījās 21 deputāts. Visi trīs kandidāti ir Igaunijā dzimuši šīs valsts pilsoņi, apstiprinājuši savu gatavību kandidēt uz valsts prezidenta amatu un ir ieguvuši nepieciešamo vismaz 21 deputāta atbalstu, lai varētu kandidēt.

Kallasu prezidenta amatam izvirzīja 15 deputāti no valdības koalīcijā ietilpstošās Sociāldemokrātu partijas, kā arī 29 valdošās Reformu partijas deputāti.

Repsu izvirzīja 26 opozīcijā esošās Centra partijas deputāti.

Jeksu par prezidenta amata kandidātu izvirzīja 14 deputātu no valdošās koalīcijas Tēvzemes un Res Publica savienības (IRL) un septiņi deputāti no opozīcijā esošās Brīvās partijas.

Tā kā otrajā kārtā neviens kandidāts nesaņēma divas trešdaļas balsu, notika trešā vēlēšanu kārta, kurā kandidē divi otrajā kārtā vislielāko balsu skaitu ieguvušie kandidāti.

Pirmā balsojuma kārta parlamentā notika pirmdien, un arī tajā neviens kandidāts neieguva nepieciešamo 68 deputātu atbalstu.

Pirmajā kārtā par parlamenta spīkeru Eiki Nestoru savu balsi atdeva 40 Rīgikogu deputāti, kas ir par trim mazāk nekā parakstījās par viņa izvirzīšanu. Par Repsu nobalsoja 26 parlamenta deputāti, kas ir par vienu mazāk nekā viņu izvirzījušo deputātu skaits. Savukārt par Jeksu nobalsoja 24 parlamenta deputāti, kas ir par trim vairāk nekā parakstījās par viņa izvirzīšanu augstajam amatam. Astoņi biļeteni nebija aizpildīti.

Balsojumā piedalījās 99 Igaunijas parlamenta deputāti. Pārējie divi deputāti balsojuma sākumā neatradās parlamenta zālē.

Jau ziņots, ka valdošās Reformu partijas valde nolēmusi atbalstīt koalīcijas partneres Sociāldemokrātiskās partijas priekšlikumu valsts prezidenta vēlēšanu pirmajā kārtā parlamentā balsot par Nestora kandidatūru, bet otrajā un trešajā kārtā - par Kallasa kandidatūru. Nestors ir sociāldemokrātu kandidāts, bet Kallass - Reformu partijas kandidāts.

Valdības koalīcijā esošā Tēvzemes un Res Publica savienība prezidenta amatam izvirzījusiJeksu, kuram paudusi atbalstu arī opozīcijā esošā Brīvā partija. Tikmēr opozīcijā esošā Centra partija prezidenta amatam izvirzījusi Repsu, bet opozīcijā esošā Konservatīvā tautas partija - savu priekšsēdētāju Martu Helmi.

Pašreizējā Igaunijas prezidenta Tomasa Hendrika Ilvesa otrais piecu gadu amata termiņš noslēgsies oktobrī. Viņš nedrīkst kandidēt uz trešo amata termiņu pēc kārtas.



