Sludinājumu vietnē eBay iespējams iegādāties vairāk nekā 20 gadus vecu lidaparātu Boeing 747, uz kuru pretendēt pašlaik iespējams līdz piektdienai.

Par konkrērto Boeing 747-400 lidmašīnu, ko dēvē par Debesu karalieni, tiek prasīti 900 000 dolāru (ap 805 000 eiro), bet izsolē iespējams piedalīties, sākot ar 299 000 dolāru (teju 260 000 eiro) soli. Pašlaik gan vēl neviens nav pieteicis savu gatavību maksāt par šo lidaparātu.

Ņemot vērā to, ka šis eksemplārs ir norakstīts, ar to pacelties debesīs vairs nebūs iespējams. Lidmašīnas motori jau ir nomontēti, lidmašīnu iespējams iegādāties izjauktā veidā vai arī pa daļām atkarībā no pircēja iespējām un vēlmēm.

Tomēr apjomīgā lidaparāta pircējam paveras plašas iespējas tā izmantošanai - gaisa kuģa detaļas var izmantot citos ar aviāciju saistītos projektos vai arī Boeing 747 var izmantot kā restorānu, milzīgu privātmāju, viesnīcu vai tamlīdzīgi. Šāda veida pielietojumu pasaulē jau guvuši vairāki veci lidaparāti.