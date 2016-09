Itālijas policijas vadītā operācijā likvidēts kontrabandistu tīkls, kas nogādājis nelegālos imigrantus Austrijā, Francijā un Vācijā, otrdien pavēstīja Eiropols.

Noziedzīgajā grupējumā darbojušies sīrieši, alžīrieši, ēģiptieši, libāņi un tunisieši. Operācijas gaitā veiktas 16 aizturēšanas. Vairums kontrabandistu klientu bijuši sīrieši.

Kopumā izdots 21 aizturēšanas orderis, tomēr dažiem aizdomās turētajiem izdevies aizbēgt uz Beļģiju, Zviedriju un Franciju, apliecināja Itālijas policija. Viņu aizturēšanas operācijas turpināsies, pamatojoties uz Eiropas orderiem.

Migranti vesti pa Balkānu maršrutu un tad transportlīdzekļos sūtīti tālāk no Ungārijas un Itālijas. Vismaz 200 cilvēku pārvešana, no kuriem katrs par pakalpojumu maksājis 500 eiro, dokumentēta no 2014. līdz 2016.gadam.

Cilvēku kontrabandistu peļņa vismaz daļēji izmantota, lai finansētu islāmistu organizācijas, norādīja Itālijas policija.

Likumsargi uzgājuši informāciju par "vairākiem naudas pārskaitījumiem" neidentificētiem cilvēkiem Sīrijas teritorijās, "kur darbojas reliģiskā fanātisma iedvesmoti bruņoti grupējumi".

Izmeklēšana Komo pilsētā, Itālijā, sākta pēc tam, kad Ungārijā aizturēts kāds itāļa vadīts auto, kas bijis pilns ar nelegālajiem imigrantiem, norādīja Eiropols. Operācijā bija iesaistītas arī Vācijas un Austrijas varasiestādes.