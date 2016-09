Kanādā draudu dēļ evakuētas ap 60 mācību iestādes

Skolu darbinieki bērnus un jauniešus saskaņā ar policijas izsludināto trauksmi izveduši ārpus skolu un universitātes telpām un iesēdinājuši viņus autobusos, lai vestu prom no skolas.

Savukārt skolēnu vecāki aicināti pagaidīt atbildīgo iestāžu norādes, pirms doties pretī saviem bērniem.

Trešdien slēgta arī Prinča Eduarda salas universitāte, lasāms tās Twitter kontā.

UPDATE: The University of Prince Edward Island is closing for the day effective immediately.