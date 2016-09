Kremlis uzslavē jauno kinolenti par Snoudenu

Kremļa runasvīrs uzslavējis amerikāņu kinorežisora Olivera Stouna jauno filmu par ASV valdības dokumentus nopludinājušo Edvardu Snoudenu, kurš kopš 2013.gada mitinās Krievijā, vēsta britu laikraksts The Guardian.

Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs aicinājis noskatīties biogrāfisko kinolenti Snowden, kas ASV un Krievijas kinoteātros iznāk piektdien.

"Tai ir izcils scenārijs," sacīja Peskovs. "Un, kas vissvarīgāk, tā ir gandrīz dokumentālā filma. Tā ir lieliska iespēja ikvienam saprast, kas patiesībā notika. Tā noteikti jāredz."

Krievijā izlaistā filmas versija ir par četrām minūtēm garāka nekā ASV iznākušais oriģināls, taču pagaidām nav zināms, kādas ainas tai tikušas pievienotas.

Kinolentē Snowden galveno lomu atveido amerikāņu aktieris Džozefs Gordons-Levits, bet filmas nobeigumā parādās arī pats Snoudens.

Filma pagājušonedēļ tika izrādīta Toronto Starptautiskajā kinofestivālā, kur tā izpelnījās pretrunīgas atsauksmes. Laikraksta The New York Times apskatnieks A.O.Skots kinolenti raksturoja kā "godājamu un aizraujošu pienesumu radošajām liecībām par mūsu mulsinošo laikmetu", savukārt avīzes The Guardian kritiķis Bendžamins Lī rakstīja, ka "gandrīz katra režisora izvēle veikta ar mērķi likt Snoudena dzīvei izskatīties parastākai, nekā tā ir, un tā rezultātā lielākā daļa ainu šķiet kā nedzīvas konstrukcijas".

Filmas scenārijs balstīts uz krievu advokāta Anatolija Kučerenas grāmatu Time of the Octopus un The Guardian žurnālista Lūka Hārdinga darbu The Snowden Files.