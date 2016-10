Krievija piedraud atbildēt ar spēku, ja ASV bombardēs Sīrijas armiju

Krievija apstiprinājusi, ka Sīrijā izvietotas pretgaisa aizsardzības raķešu sistēmas S-300 un S-400, taču iepriekš uzsvēra - tās domātas vien aizsardzībai. ASV uz to norādīja, ka Islāma valstij, pret ko it kā cīnoties Krievija, nemaz nav gaisa spēku, kas Krievijas spēkiem radītu draudus no gaisa.