Krievijā publicēti Latvijas pirmskara laika diplomātu ziņojumi par attiecībām ar PSRS

Krievijā publicēti Latvijas pirmskara laika diplomātu ziņojumi, kuros atspoguļotas arī attiecības ar PSRS laika posmā no 1935. līdz 1937.gadam, aģentūru LETA informēja bijušais Saeimas deputāts no Saskaņas Nikolajs Kabanovs.

Izdevniecībā Russkaja kniga publicēts 390 lappušu sējums Misija Maskavā. Latvijas diplomātu ziņojumi no PSRS, 1935.-1937.gads. Sējuma pamatā ir dokumenti no Latvijas Nacionālā arhīva, Latvijas Valsts vēstures arhīva fonda, kas saglabājies Latvijas misijā Vašingtonā, un no Latvijas misijas Maskavā ziņojumiem Ārlietu ministrijai.

Grāmata atspoguļo Latvijas sūtņu Roberta Liepiņa, Kārļa Zeļļa un Friča Kociņa atskaites par tikšanās reizēm ar PSRS un Eiropas valstu diplomātiem, analītiskie apraksti par PSRS līdera Josifa Staļina politiku, ka arī Sarkanās armijas attīstību. Starp 106 agrāk slepeniem dokumentiem tikai divi bija publicēti Latvijā. Vēstījumi no Maskavas attēlo arī ārlietu ministra Vilhelma Muntera vizīti PSRS 1936.gadā un padomju maršala Jegorova Baltijas valstu apmeklējumu.

Lai sagatavotu grāmatu izdošanai, Kabanovs norādīja, ka pētījis arhīvus, tulkojis dokumentus un sagatavojis komentārus. Darbā ir arī vēsturiskie raksti par Latvijas ārpolitikas veidotājiem Kārli Ulmani, Munteru, Alfrēdu Bīlmani, Liepiņu un Kociņu.

Grāmatas redaktors ir fonda "storičeskaja pamjatj jeb Vēsturiskā atmiņa pētniecības programmu vadītājs Vladimirs Simindejs, recenzenti ir vēstures zinātņu doktors profesors Aleksandrs Repņikovs un vēstures zinātnes kandidāts Andrejs Petrenko. Izdevums nācis klajā ar biedrības Znanije finansiālu atbalstu.

Grāmatas atklāšana notika 6. oktobrī Maskavā, Krievijas Valsts humanitāras universitātes grāmatnīcā.

Kā ziņots, šovasar tika prezentēta cita Kabanova grāmata krievu valodā Latvietis pie Staļina galma, kas ir veltīta Latvijas sūtniecības PSRS darba posmam, kad to vadīja diplomāts Bīlmanis.