Krievija: Sīrijas nemiernieku pārkāpumi padara pamieru bezjēdzīgu

Krievijas Aizsardzības ministrija pirmdien paziņojusi, ka Sīrijas nemiernieku uzbrukumi padara Sīrijas valdībai bezjēdzīgu pamiera ievērošanu.

Ministrijas komentāri liek domāt, ka 12.septembrī ar Maskavas un Vašingtonas palīdzību Sīrijā panāktais pamiers netiks pagarināts.

"Ņemot vērā, ka nemiernieki pamiera noteikumus neievēro, mēs uzskatām, ka Sīrijas valdības spēkiem ir bezjēdzīgi to vienpusēji ievērot," žurnālistiem paziņoja Krievijas armijas ģenerālštāba ģenerālleitnants Sergejs Rudskojs.

Viņš sacīja, ka Savienotās Valstis un nemiernieki, ko tās atbalsta, nav izpildījuši vienu no pienākumiem, ko tie uzņēmās.

Rudskojs norādīja, ka nemiernieki nav atvilkuši savus spēkus no ceļa, pa ko piegādājama humānā palīdzība Alepo, kā to paredz pamiera vienošanās. Tādēļ arī Sīrijas armija nav to izdarījusi.

Viņaprāt, galvenā problēma ir tāda, ka mērenie nemiernieki nav nošķirti no kaujiniekiem, kas agrāk Sīrijā atbalstīja starptautisko teroristisko organizāciju Al Qaeda.

Vienošanās par pamieru Sīrijā stājās spēkā 12.septembra vakarā, un kopš tā laika vardarbība ievērojami samazinājusies. Tomēr pagājušajā nedēļā izcēlās sadursmes Hamas un Homsas provincēs un uz austrumiem no Damaskas.

Spriedzi palielināja arī ASV vadītās koalīcijas uzlidojumi Sīrijas armijas pozīcijām, kuros tika nogalināti vairāki desmiti Damaskas režīma karavīru. Arī Alepo izcēlušās apšaudes, kurās cietuši Sīrijas nemiernieku kontrolētie rajoni.

Maskava un Vašingtona jau no pamiera sākuma pārmet viena otrai, ka netiek darīts pietiekami pamiera uzturēšanai.

Krievija, kas ir Damaskas režīma sabiedrotā, apgalvo, ka Sīrijas armijas karavīri pilnībā ievēro pamieru, bet nemiernieki turpinājuši bombardēšanas.

Rudskojs sacīja, ka nedēļu ilgais pamiers pārkāpts 302 reizes un šai laikā nogalināti 63 civilie iedzīvotāji.

Kāds avots Sīrijas armijā pirmdien apgalvoja, ka pamiers Sīrijā, visticamāk, beigsies pirmdienas vakarā - plkst.19 pēc Latvijas laika.

Plānots, ka ASV valsts sekretārs Džons Kerijs un Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs trešdien piedalīsies speciāli Sīrijas konfliktam veltītā ANO Drošības padomes sanāksmē Ņujorkā.