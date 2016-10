Laikraksts: Džonsons pirms kļūšanas par Brexit kampaņas līderi uzrakstījis dalību ES aizstāvošu komentāru

Tikai dažas dienas, pirms viņš kļuva par Brexit kampaņas līderi, tagadējais Lielbritānijas ārlietu ministrs Boriss Džonsons uzrakstījis komentāru, kurā aizstāv savas valsts dalību Eiropas Savienībā (ES), vēsta laikraksts The Sunday Times, kurā svētdien publicēts šis komentārs.

Šajā rakstā Džonsons uzsvēris, ka, ja Lielbritānija paliktu ES, tas "nāktu par labu pasaulei un Eiropai".

Publikācijā viņš brīdinājis, ka Brexit radīs "ekonomisku šoku" un izraisīs Skotijas atšķelšanos no Apvienotās Karalistes.

Šis komentārs iekļauts The Sunday Times politiskā redaktora Tima Šipmena jaunajā grāmatā All Out War (Totāls karš).

Džonsons rakstā norāda arī uz Krievijas prezidenta Vladimira "Putina faktoru", uzsverot, ka "mēs negribam neko tādu, kas iedrošinātu Krievijas līderi bez krekla vēl vairāk dižoties Tuvajos Austrumos vai jebkur citur".

"Ir vairāki lieli jautājumi, uz kuriem izstāšanās piekritējiem ir jāatbild," norāda Džonsons, kurš ir viens no ievērojamākajiem valdošās Konservatīvo partijas politiķiem un no 2008. līdz 2016.gadam bija Londonas mērs.

Laikrakstā The Sunday Times teikts, ka Džonsons šo komentāru uzrakstījis nolūkā "sakārtot savas domas", bet pēc tam viņš sacerējis citu rakstu, kurā aizstāv Lielbritānijas izstāšanos no ES. Šis raksts tika publicēts avīzē The Daily Telegraph.

Komentāru, kurā Džonsons iestājas par Lielbritānijas dalību ES, viņš uzrakstījis tikai divas dienas pirms paziņojuma, ka viņš būs kampaņas par izstāšanos līderis, vēsta The Sunday Times.

Šajā rakstā Džonsons aizstāv Lielbritānijas dalību Eiropas kopējā tirgū, ko šonedēļ viņš nosauca par "aizvien nelietderīgāku".

"Tas ir tirgus, kas atrodas pie mūsu sliekšņa, gatavs turpmākai izmantošanai britu firmām. Dalības maksa šķiet diezgan maza salīdzinājumā ar visu to piekļuvi, ko tas dod," rakstījis tagadējais Lielbritānijas ārlietu ministrs, piebilstot: "Kāpēc mēs esam tik ļoti apņēmušies uzgriezt tam muguru?"

Politiķis šajā komentārā arī emocionāli aicina valsts pilsoņus apdomāt, kādas būs sekas Lielbritānijas aiziešanai no ES: "Aizveriet acis. Aizturiet elpu. Padomājiet par Lielbritāniju. Padomājiet par pārējo ES. Padomājiet par nākotni."

Jau ziņots, ka 23.jūnijā notikušajā referendumā 52% dalībnieku nobalsoja par Lielbritānijas izstāšanos no ES, bet 48% dalībnieku - par valsts palikšanu bloka sastāvā.

Kopš referenduma Lielbritānijas sterliņu mārciņas vērtība pret ASV dolāru ir kritusies par 18%, un Skotijas premjerministre Nikola Stērdžena ir paziņojusi par plāniem rīkot jaunu referendumu par Skotijas izstāšanos no Lielbritānijas.