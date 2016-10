Lietuvas ārlietu ministrs aicina Mogerini izdarīt spiedienu uz Baltkrieviju par AES

Lietuvas ārlietu ministrs Lins Linkevičs otrdien aicināja Eiropas Savienības (ES) augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos Federiku Mogerini izdarīt spiedienu uz Baltkrieviju, lai tā garantētu Lietuvas robežas tuvumā būvētās atomelektrostacijas (AES) drošību.

"Mēs ceram, ka visas ES amatpersonas gādās, lai šis jautājums tiktu pieminēts to sarunās ar Baltkrievijas amatpersonām," Linkevičs sacīja ziņu aģentūrai BNS telefona sarunā no Briseles pēc divpusējās tikšanās ar Mogerini.

"Kodoldrošībai ir jābūt prioritātei ne tikai atsevišķās ES dalībvalstīs, bet visā ES kopumā. Ir svarīgi sūtīt vienotu vēstījumu, jo tā ir kopīga problēma," viņš piebilda.

Lietuvas ārlietu ministrs sacīja, ka Mogerini ir paudusi izpratni un atbalstu viņa teiktajam.

Linkevičs ar ES augsto pārstāvi pārrunājis arī citus jautājumus, piemēram, ES Austrumu partnerības programmu un bloka drošības un aizsardzības politikas stiprināšanu. Lietuvas ārlietu ministrs arī uzsvēris nepieciešamību novērst situāciju, kad ES dublē NATO funkcijas.

Baltkrievija savas AES būvei izraudzījusies vietu aptuveni 30 kilometrus no Lietuvas robežas un 50 kilometrus no Viļņas-Grodņas apgabala Astravjecas rajonā. Turklāt dzesēšanas vajadzībām plānots izmantot ūdeni no Neres upes, kas tālāk tek cauri Lietuvas galvaspilsētai. Arī no Latvijas robežas šo kodolspēkstaciju šķirs tikai aptuveni 110 kilometri.

Spēkstacijā būs divi energobloki ar 1200 megavatu jaudu.

Lietuvu satrauc neatbildētie jautājumi par to, kā tiks veikta izlietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošana un kā tiktu nodrošināta Viļņas evakuācija iespējamas kodolavārijas gadījumā. Savukārt Baltkrievija šo kritiku noraida.