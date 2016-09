Lukašenko cenšas iegūt Rietumu labvēlību

Neraugoties uz to, ka Baltkrievijas parlamentā pirmo reizi 20 gadu laikā ievēlēti opozīcijas pārstāvji, nav sagaidāma valsts autoritārā prezidenta Aleksandra Lukašenko pozīciju vājināšanās. Gluži pretēji - nupat notikušās likumdevēja vēlēšanas var uzlabot Minskas attiecības ar Eiropas Savienību (ES) un ASV, kas ir ļoti svarīgi, lai izvestu Baltkrieviju no dziļas ekonomiskās krīzes, otrdien vēsta laikraksts Diena.

Baltkrievijas Stratēģisko pētījumu institūta analītiķis Deniss Meļjancovs uzskata, ka aizvadītās vēlēšanas Lukašenko bija svarīgākas no ārpolitiskās, nevis iekšpolitiskās perspektīvas. To apliecināja arī pats prezidents, pēc savas balss nodošanas žurnālistiem paziņojot, ka "esot darīts viss, lai [pēc vēlēšanām] nebūtu sūdzību no Rietumiem", ziņo Reuters.

Pēc 2014.gadā Krievijas veiktās Krimas aneksijas un militārā iebrukuma Austrumukrainā Lukašenko, baidoties no Ukrainas scenārija atkārtošanās savā valstī, ir centies uzlabot attiecības ar ES un ASV. Viņš atbrīvoja no cietumiem savus kritiķus un sarīkoja Minskā Krievijas un Ukrainas miera sarunas.

Tuvināšanās Rietumiem nepieciešama arī ekonomisko sakaru stiprināšanai. Krievijas ekonomiskās problēmas smagi atsaukušās uz Baltkrieviju, kuras tautsaimniecība pērn saruka par gandrīz 4%, bet šī gada pirmajos septiņos mēnešos - par 2,7%. Lai no Starptautiskā Valūtas fonda varētu aizņemties trīs miljardus dolāru (2,6 miljardi eiro), Baltkrievija īstenojusi vairākas reformas, piemēram, paaugstinājusi pensionēšanās vecumu.

ES un ASV gada sākumā atcēla lielāko daļu sankciju pret Baltkrieviju un ir signalizējušas, ka vēlēšanas izšķirs, vai tās netiks atjaunotas.

