Lielbritānijas premjerministre Terēza Meja trešdien paziņojusi, ka tuvākajā laikā nebūs skaidru atbilžu par to, kā valsts izstāsies no Eiropas Savienības (ES), noraidot opozīcijas līderu aicinājumus tādas sniegt.

Mejas vadītā konservatīvo valdība vēl nav sniegusi savu redzējumu par izstāšanos no bloka pēc 23.jūnijā notikušā referenduma, kurā briti nobalsoja par aiziešanu no ES. Premjerministre atklājusi tikai to, ka ātrāk par nākamo gadu oficiālais izstāšanās process nesāksies.

"Es zinu, ka daudzi cilvēki vēlas redzēt ātru progresu un saprast, kāda pēc "Brexit" izskatīsies Lielbritānija. Mēs ķeramies pie šī ļoti svarīgā darba," paziņoja Meja, uzrunājot Lielbritānijas parlamenta apakšpalātu.

"Mēs nepieņemsim lēmumus, pirms būsim gatavi. Mēs neatklāsim mūsu plānus priekšlaicīgi un nesniegsim komentārus par katru sarunu pagriezienu," viņa skaidroja.

Opozīcijā esošo leiboristu līderis Džeremijs Korbins paziņoja, ka valda "milzīga neskaidrība" un "ārkārtējs plānošanas trūkums", norādot uz pieaugušajiem naida noziegumiem pret imigrantiem no citām ES dalībvalstīm.

Korbins brīdināja, ka "nedrīkst nostumt malā parlamentu un sabiedrību" jautājumā par šādām nozīmīgām konstitucionālām izmaiņām.

Skotu Nacionālās partijas (SNP) deputāts Anguss Robertsons aicināja Meju sniegt skaidru atbildi par to, vai Lielbritānija paliks Eiropas vienotajā tirgū.

To komentējot, Meja skaidroja, ka "mums nebūtu pareizi pāragri spriest par sarunām".

"Mēs gādāsim, lai varam izmantot iespējas izaugsmei un labklājībai visā Lielbritānijā, tostarp izaugsmei un labklājībai Skotijā," paziņoja premjerministre.

Pēc Lisabonas līguma 50.panta iedarbināšanas abām pusēm būs divi gadi, lai vienotos par izstāšanās noteikumiem. Šo termiņu var pagarināt, ja tam piekritīs visas 28 ES dalībvalstis.

Meja ir akcentējusi pozitīvus signālus no Dienvidkorejas, Indijas, Meksikas, Singapūras un īpaši no Austrālijas kā pierādījumu Lielbritānijas spējai panākt jaunas tirdzniecības vienošanās ārpus ES.

Austrālijas tirdzniecības ministrs Stīvens Čobo otrdien Londonā tomēr brīdināja, ka sarunas par divpusēju vienošanos ar Lielbritāniju ir vairāku gadu attālumā, piebilstot, ka Austrālija par prioritāti uzskata brīvās tirdzniecības vienošanos ar ES.