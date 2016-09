Lielbritānijas premjerministre Terēza Meja ir apņēmusies ierobežot imigrāciju no Eiropas Savienības (ES), tomēr apšaubot iespēju valstī ieviest punktos balstītu imigrācijas sistēmu, liecina svētdien publiskoti komentāri.

Briti referendumā 23.jūnijā "vēlējās redzēt spēju nodrošināt no Eiropas Savienības nākošo cilvēku kustības kontroli, un, acīmredzami, to es saku, ne brīvu kustību, kāda tā bija pagātnē," reportieriem pavēstīja Meja.

Pēc 23.jūnijā notikušā referenduma, kurā briti nobalsoja par izstāšanos no ES, un Mejas stāšanās iepriekšējā premjerministra Deivida Kamerona vietā, Lielbritānijas valdība ir centusies atrast iespēju ierobežot imigrāciju no bloka, vienlaicīgi nezaudējot piekļuvi Vienotajam tirgum.

Lielbritānijas ārlietu ministrs Boriss Džonsons, kurš bija viens no izstāšanās no ES kampaņas līderiem, ir rosinājis to panākt ar punktu sistēmu, kas līdzīga tai, ko ir ieviesusi Austrālija.

Meja tomēr pauda šaubas par šādas sistēmas lietderību, atsaucoties uz savu pieredzi iekšlietu ministres amatā.

"Viens no jautājumiem ir, vai punktu sistēma darbojas," norādīja premjerministre, piebilstot, ka nevar atrast "sudraba lodi", risinot imigrācijas jautājumu.

Meja arī atkārtoja, ka līdz valsts aiziešanai no ES nebūs nekādu izmaiņu valstī dzīvojošo bloka pilsoņu statusā.