MH370 mistērija: Atlūzu fragmenti varētu liecināt par ugunsgrēku lidmašīnā

Fragments, kas nesen izskalots Madagaskaras piekrastē - vietā, kur atrasta lielākā daļa atlūzu fragmentu no bojāejai nolemtā Malaysia Airlines reisa MH370 aviolainera -, liecina par labu ugunsgrēka versijai, vēsta Austrālijas raidorganizācija ABC.

Uz fragments, kurš nodots Austrālijas Transporta drošības biroja ekspertiem Kanberā, lai pārbaudītu, vai tas tiešām ir no 2014.gada pavasarī pazudušās lidmašīnas, redzamas degšanas pēdas.

"Ir [atrasti] divi fragmenti, kuri ir acīmredzami deguši. Ja eksperti pierādīs, ka tie ir no reisa MH370 lidmašīnas un ka uguns izcēlusies vēl pirms lidmašīna nogāzusies, tas būs milzu solis uz priekšu izmeklēšanā un palīdzēs noskaidrot avārijas cēloni," uzskata amerikāņu jurists Bleins Gibsons, kurš atradis šīs atlūzas. Diena jau vēstīja, ka Gibsons par saviem līdzekļiem uzsācis atlūzu un lidmašīnas vraka "medības" visā pasaulē, turklāt ar panākumiem - pirmos atlūzu fragmentus viņam izdevās atrast jau šā gada pavasarī.

Kaut oficiāls slēdziens vēl jāgaida, ekspertu komentāri vedina domāt, ka šie fragmenti ar lielu ticamības pakāpi ir no Boeing aviolainera - to iespējams noteikt pēc unikālas kompozītmateriālu struktūras, ko izmanto tikai Boeing, kā arī pēc apdares materiāliem, kādi izmantoti tieši Boeing 777 lidaparātos.



Jau vēstīts, ka 2014.gada 8.martā aptuveni stundu pēc pacelšanās no Malaizijas galvaspilsētas Kualalumpuras bez vēsts "izgaisa" Malaysia Airlines aviolaineris ar 239 pasažieriem uz klāja .