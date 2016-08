Negadījumā Baltkrievijas atomelektrostacijas (AES) būvlaukumā, kas atrodas netālu no Lietuvas robežas, gājis bojā cilvēks, liecina AES mājaslapā publicētā informācija.

26.augustā apakšuzņēmēja veiktu būvdarbu laikā AES būvlaukumā noticis negadījums, kurā gājis bojā viens cilvēks. Uzņēmuma nosaukums paziņojumā nav atklāts.

Paziņojumā nav minēts negadījuma raksturs un bojāgājušā nāves apstākļi.

Par notikušo sākta izmeklēšana.

Jau vēstīts, Lietuvas enerģētikas ministrs Roks Masjulis pagājušajā nedēļā paziņoja, ka Lietuva izskata iespējas vērsties tiesā pret Baltkrieviju saistībā ar Astravjecas AES, jo Lietuvas vērtējumā tās būvniecībā notiek negodīga un plaša izdevumu samazināšana uz drošības rēķina.

Baltkrievija savas AES būvei izraudzījusies vietu aptuveni 30 kilometrus no Lietuvas robežas un 50 kilometrus no Viļņas-Grodņas apgabala Astravjecas rajonā. Turklāt dzesēšanas vajadzībām plānots izmantot ūdeni no Neres upes, kas tālāk tek cauri Lietuvas galvaspilsētai. Arī no Latvijas robežas šo kodolspēkstaciju šķirs tikai aptuveni 110 kilometri.

Lietuvu satrauc neatbildētie jautājumi par to, kā tiks veikta izlietotās kodoldegvielas un radioaktīvo atkritumu apsaimniekošana un kā tiktu nodrošināta Viļņas evakuācija iespējamas kodolavārijas gadījumā.

AES būvdarbu ģenerāluzņēmēja ir Krievijas valsts atomenerģētikas korporācijas Rosatom meitassabiedrība Atomstrojeksport. 2011.gadā Krievija Baltkrievijai piešķīra desmit miljardu ASV dolāru AES būvniecībai. Oficiāli netiek ziņots, cik izmaksās AES.

Tāpat ziņots, ka jūlijā topošās spēkstacijas būvlaukumā pārvietošanas laikā nogāzās AES reaktora korpuss. Tas ir līdz šim nopietnākais incidents AES būvniecībā. Baltkrievijas Enerģētikas ministrija informējusi Krievijas pusi par lēmumu nomainīt reaktora korpusu, un Krievijas valsts atomenerģētikas korporācija Rosatom apsolījusi to izdarīt.