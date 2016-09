No ievainotajiem vismaz 24 ir nogādāti slimnīcās, bet par laimi neviens no cietušajiem nav ievainots tik smagi, lai dzīvībai draudētu briesmas, taču dažiem traumas ir nopietnas, preses pārstāvjiem paziņojis Ņujorkas ugunsdzēsības komisārs.

Glābēji ātri secināja, ka sprādziens, kas nogranda samērā blīvi apdzivotā rajonā, kur atrodas daudz restorānu, mākslas galeriju un dzīvojamo namu, nebija gāzes noplūdes rezultāts. Arī pilsētas mērs Bils de Blasio uzskata, ka sprādziens nebija nelaimes gadījums, bet veikts ar nodomu, taču pašlaik varasiestāžu rīcībā nav informācijas, kurš un kāpēc to varētu būt sarīkojis, ziņo CNN. Šobrīd pierādījumu trūkuma dēļ notikušais arī netiek saistīts ar kādu no teroristu organizācijām. "Mēs pašlaik neredzam saistību ar teroristiem," pauda mērs, taču atzina, ka vēl ir pāragri izdarīt secinājumus.

Neoficiāla aculiecinieku informācija vēsta, ka spridzeklis bija ievietots atkritumu tvertnē. Eksplozijas rezultātā tuvākajām ēkām izbiruši logi. Glābēji pārbauda, vai namiem sprādziena rezultātā nav nodarīti strukturāli bojājumi. Vienlaikus arī tiek aicināti atsaukties visi, kas redzēja notikušo un var atbildīgajiem dienestiem palīdzēt ar vērtīgu informāciju.

Tikmēr likumsargi, pārmeklējot aizdomīgas vietas tuvākajos kvartālos, atraduši, iespējams, otru spridzekli.

A possible secondary device has been located @ 27th Street, 6th - 7th Avenues. #NYPD nvestigations are ongoing. Avoid the area @NYPD13Pct