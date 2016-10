Orbāns gatavojas cīņai pret ES migrantu kvotām

Ungārijas konservatīvais premjerministrs Viktors Orbāns paziņojis, ka runās ar Eiropas Savienības (ES) vadību par nepieciešamību atteikties no tā dēvētajām migrantu kvotām, kas paredz pārvietot uz pārējām ES dalībvalstīm 160 tūkstošus patvēruma meklētāju no Grieķijas un Itālijas. Vairākums ungāru noraidīja ES kvotu plānu svētdien notikušajā referendumā, kas gan nebūs juridiski saistošs, jo tajā nepiedalījās vismaz 50% balsstiesīgo, par spīti valdības milzīgajiem pūliņiem atvilināt vēlētājus uz iecirkņiem, otrdien vēsta laikraksts Diena.

Referendums palīdzēs iecementēt Orbāna un viņa vadītās partijas Fidesz pozīcijas pirms 2018. gada Ungārijas parlamenta vēlēšanām. Tajā pašā laikā viņam ir izdevies piesaistīt uzmanību arī ārpus Ungārijas. Tas ir svarīgi Orbāna mērķim panākt, ka dalībvalstis atgūst daļu no pilnvarām, ko tās ir deleģējušas ES ierēdņiem Briselē.

No vienas puses, referenduma iznākumu var vērtēt kā Orbāna pret migrantiem noskaņotās valdības uzvaru, bet, no otras, - kā pamatīgu izgāšanos. Valdības pozīciju atbalstījušo ungāru daudzums ir iespaidīgs, bet vēlētāju kūtrums pat pēc vairākus desmitus miljonu eiro izmaksājušas pirmsreferenduma kampaņas, kurā migranti tika sasaistīti ar terorismu, varētu liecināt, ka migranti un patvēruma meklētāji nebūt nav lielākā problēma, par ko satraucas ungāri.

Ungārijas opozīcijas partijas, kas pirms referenduma nespēja definēt vienotu nostāju, pieprasījušas Orbāna atkāpšanos, vainojot viņu baiļu pret imigrantiem sēšanu sabiedrībā, lai gan 10 miljonu iedzīvotāju lielā valsts pērn piešķīra patvērumu tikai 508 cilvēkiem.

"Orbāns tīši maldina Ungārijas iedzīvotājus viszemiskākajā veidā. Koncentrēšanās uz migrantiem novērš uzmanību no valdības korupcijas skandāliem un drausmīgo situāciju veselības aprūpes sistēmā un izglītībā," centriski kreisās opozīcijas partijas Dialogs Ungārijai līdzpriekšsēdētāja Tīmea Sabo sacīja izdevumam The New York Times.

