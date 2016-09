Orbāns izmanto referendumu

"Vai jūs piekrītat, ka Eiropas Savienība var likt obligāti pārvietot uz Ungāriju citu valstu pilsoņus pat bez Ungārijas parlamenta akcepta?" Uz šādu jautājumu Ungārijas pilsoņiem būs jāatbild svētdien notiekošajā referendumā, ko ierosināja konservatīvais premjerministrs Viktors Orbāns. Viņš ir viens no skaļākajiem pretiniekiem Eiropas Savienības (ES) pērn apstiprinātajām "migrantu kvotām", kas paredz pārvietot noteiktu skaitu patvēruma meklētāju no migrācijas krīzes vissmagāk skartajām valstīm - Grieķijas un Itālijas - uz pārējām ES dalībvalstīm, piektdien lasāms laikrakstā Diena.

Aptaujas liecina, ka vairākums ungāru varētu atbalstīt valdības nostāju, tomēr nav skaidrs, vai plebiscītā piedalīsies pietiekams skaits vēlētāju, lai to varētu uzskatīt par notikušu. Pat ja kvorums tiks sasniegts, referenduma rezultātiem nebūs juridiski saistoša spēka, norāda analītiķi un piebilst, ka balsojuma patiesais mērķis ir nostiprināt Orbāna pozīcijas.



Ungārija 2015. gadā kļuva par vienu no Eiropas migrācijas krīzes karstajiem punktiem. Centrāleiropas valstī, caur kuru migranti un patvēruma meklētāji devās uz bagātākajām Rietumeiropas un Ziemeļeiropas valstīm, pērn patvērumu lūdza 175 tūkstoši ārvalstnieku, pārsvarā no Afganistānas, Sīrijas un Ziemeļāfrikas. Pagājušā gada vasarā bija dienas, kad valsts robežu nekontrolēti šķērsoja pat 10 tūkstoši migrantu.

Reaģējot uz milzīgo migrantu pieplūdumu, Ungārijas valdība uz valsts dienvidu robežas ar Serbiju un Horvātiju izvietoja četrus metrus augstu žogu ar dzeloņdrātīm, par ko Budapešta saņēma nopēlumu no Briseles un citām ES dalībvalstīm. Savukārt Orbāns sevi pozicionēja kā izlēmīgu līderi, kurš Ungāriju un visu Eiropu mēģina pasargāt no imigrantiem, kas varot apdraudēt kontinenta drošību un "kristīgās vērtības".

Kopš pērnā septembra, kad pabeidza robežžoga būvniecību, Ungārijas robežu šķērsojušo migrantu skaits ir dramatiski samazinājies. Šomēnes pat bijušas dienas, kad tā saucamajās tranzīta zonās, kas izveidotas uz Ungārijas dienvidu robežas, nav reģistrēts neviens migrants. Tajā pašā laikā Orbāns runā par plāniem celt jaunu robežžogu, jo "ar pašreizējo nepietiek", un centru, kur varētu uzņemt "simtiem tūkstošu migrantu".

ES patvēruma meklētāju pārvietošanas plāns paredz, ka Ungārijai būtu obligāti jāuzņem 1294 personas, bet līdz šim tā nav uzņēmusi nevienu.

