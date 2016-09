Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) zonā otro gadu pēc kārtas strauji pieaugusi pastāvīgās migrācijas plūsma, liecina organizācijas šā gada pārskats par starptautisko situāciju migrācijas jomā.

Kā liecina provizoriskie dati, 2015.gadā apmēram 4,8 miljoni cilvēku emigrēja uz OECD valstīm uz pastāvīgu palikšanu, kas nedaudz pārsniedz migrācijas visaugstāko līmeni, kas novērots 2007.gadā, un ir par 10% vairāk nekā 2014.gadā.

Gan ģimeņu atkalapvienošanās, gan brīva pārvietošanās Eiropas Savienības (ES) iekšienē katra veidoja apmēram 30% no visa pastāvīgās migrācijas apjoma uz OECD valstīm.

2014.gadā strauji pieauga migrācijas apjomi no Rumānijas, Bulgārijas, Itālijas un Francijas. Viens no trim migrantiem uz OECD valstīm ir no kādas citas OECD valsts. Apmēram 1 no 10 migrantiem uz OECD ir ķīnietis un 1 no 20 - indietis.

Tāpat secināts, ka pagājušajā gadā OECD valstīs bija 1,65 miljoni jaunreģistrētu patvēruma meklētāju, kas ir rekordliels skaits. Aptuveni 1,3 miljoni no tiem ieradās Eiropas OECD valstīs.

Sīrieši iesniedza apmēram 25% no visiem pieteikumiem, bet afgāņi - 16%. Vācijā pagājušajā gadā reģistrēti 440 000 oficiālu patvēruma meklētāju pieteikumu un vairāk nekā viens miljons provizoriskās reģistrācijas pieteikumu. Zviedrija saņēmusi vislielāko pieteikumu skaitu proporcionāli tās iedzīvotāju daudzumam - 1,6%.