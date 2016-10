Laikraksta The Washinton Post iegūtajā un publiskotajā trīs minūtes ilgajā video republikāņu politiķis sarunā ar televīzijas un radio šovu raidījumu vadītāju Billiju Bušu slavē savas spējas apgrābstīt sievietes, izmantojot savu slavenības statusu, kā arī stāsta par neveiksmīgiem centieniem pārgulēt ar precētu sievieti.

"Ja tu esi zvaigzne, viņas ļaus tev darīt visu," video saka Tramps, kurš sarunā nosauca kādu sievieti nosauca par "kuci".

Trampu "automātiski piesaista skaistas" sievietes, un viņš vienkārši tās "sāk bučot".

Saruna notika neilgi pēc tam, kad Tramps bija trešo reizi precējies.

Trampa izteikumi izraisījuši sašutuma vētru, kas lika viņam atvainoties.

" Es atvainojos, ja kādu aizvainoju," viņš norādīja, uzsverot, ka tā bija "privāta saruna, kas notika pirms daudziem gadiem".

Here is my statement. pic.twitter.com/WAZiGoQqMQ