Saistībā ar sprādzieniem Manhetenas Čelsijas rajonā, kuros tika ievainoti 29 cilvēki, Ņujorkas varasiestādes izsludinājušas meklēšanā 28 gadus vecu vīrieti.

Aizdomās turamais identificēts kā Afganistānā dzimušais ASV pilsonis Ahmads Hāns Rahami, liecina Federālā izmeklēšanas biroja sniegtā informācija.

Ņujorkas mērs Bils de Blāzio telekanālam CNN sacīja, ka Rahami varētu būt bruņots un bīstams.

"Mēs zinām daudz vairāk, nekā zinājām pirms 24 stundām," telekanāla ABC programmā Good Morning America paziņoja Ņujorkas mērs, piebilstot, ka notikušais arvien vairāk izskatās pēc "specifiska terorakta".

Jau vēstīts, ka Ņujorkas Manhetenas rajonā sestdienas vakarā notika sprādziens, kurā tika ievainoti 29 cilvēki, bet neviena cietušā dzīvība nav apdraudēta. Netālu tika atrasts vēl viens spridzeklis, kas bez starpgadījumiem tika neitralizēts.

Laikraksts The New York Times, atsaucoties uz amatpersonām, svētdien ziņoja, ka abi spridzekļi bijuši pagatavoti no katliem, kas piepildīti ar šrapneļiem, Ziemassvētku lampiņām, veciem mobilajiem telefoniem un sprāgstvielām.

Pirms šiem sprādzieniem Ņūdžersijas štata mazpilsētā Sīsaidpārkā sestdien eksplodēja cauruļbumba. Tā sprāga, neilgi pirms tūkstošiem cilvēku apkaimē gatavojās piedalīties piecu kilometru labdarības skrējienā par godu jūras kājniekiem un jūrniekiem. Šajā sprādzienā neviens cilvēks necieta.