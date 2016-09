"Saūda Arābija sievietes dzīvi no dzimšanas līdz nāvei kontrolē vīrietis. Katrai sieviete ir jābūt aizbildnim, parasti tas ir tēvs vai vīrs, bet dažkārt brālis vai pat dēls, kam ir tiesības sievietes vietā pieņemt virkni būtisku lēmumu," teikts Human Rights Watch ziņojumā.

Liels skaits sieviešu, izmantojot mirkļbirku #TogetherToEndMaleGuardianship ir paudušas atbalstu kampaņai. Savukārt kampaņa arābu valodā, kas tika uzsākta neilgi pēc angliskā, kļuva daudz populārāka un īsā laikā savāca vairāk kā 140 000 atbalsta ieraktus.

I live in a country that I can't go anywhere until my husband permit it

I'm dying here I just eat & sleep#سعوديات_نطالب_باسقاط_الولايه6