Skotijas premjerministre Nikola Stērdžena savas partijas konferencē Glāzgovā ceturtdien paziņojusi, ka nākamnedēļ valdība publicēs plāna uzmetumu par otrā neatkarības referenduma rīkošanu, ziņo portāls The Idependant.

Stērdženas paziņojumu apsveica ar ovācijām.

Premjere kongresā paziņoja, ka cīnīsies arī pret Lielbritānijas valdības apspriesto cieto izstāšanos (hard Brexit).

Jau iepriekš vēstīts, ka pēc Lielbritānijas Brexit balsojuma, Skotijas valdība pauda gatavību atkārtoti balsot par neatkarību no Lielbritānijas.

Neilgi pēc britu balsojuma intervijā raidsabiedrībai BBC Stērdžena uz jautājumu, vai viņa aicinātu viņas vadītās Skotijas Nacionālās partijas deputātus Skotijas parlamentā balsot pret Lielbritānijas izstāšanos no ES, atbildēja: "Protams."

Skotijas premjere pauda viedokli, ka būtu loģiski rīkot balsojumu Skotijas parlamentā par izstāšanos no ES, tomēr atzina, ka Lielbritānijas valdībai varētu būt citāds viedoklis, ziņoja LETA.

"Skatoties uz to no loģikas viedokļa, manuprāt, ir grūti noticēt, ka nebūtu šādas prasības [par balsojumu Skotijas parlamentā]. Man ir aizdomas, ka Apvienotās Karalistes valdībai par to būs pilnīgi citāds viedoklis, un redzēsim, ar ko beigsies šī diskusija," sacīja Stērdžena, kuras vadītajai partijai Skotijas parlamentā ir 63 no 129 deputātiem..

Savukārt Lielbritānijas Skotijas lietu ministrs Deivids Mandels svētdien teica, ka viņš "personīgi" netic, ka Skotija varētu bloķēt Lielbritānijas izstāšanos no ES, ziņo BBC.