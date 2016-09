Spānijas ziemeļrietumos piektdien vismaz četri cilvēki gājuši bojā un vēl 49 ievainoti, no sliedēm noskrienot vilcienam, vēsta ārvalstu mediji.

Vilciens, kurā bijuši ap 60 cilvēku, bijis ceļā no Portugāles un avarējis netālo no Porrino dzelzceļa stacijas. Tiek ziņots, ka vilciena vadītājs ir bojāgājušo vidū. Vairākiem pasažieriem no avarējušā vilciena izdevies izkļūt pašu spēkiem.

Papildināta informācija par bojāgājušajiem un cietušajiem