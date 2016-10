Tramps kanālam Fox News paziņojis, ka viņam nedz vajag, nedz viņš vēlas Raiena atbalstu - "Man nerūp viņa atbalsts. Tas ko es gribu darīt, ir tautas vārdā uzvarēt vēlēšanās," sacīja ASV prezidenta amata kandidāts.

Savukārt pirms tam Tramps sev raksturīgā manierē sociālajā tīklā Twitter paziņoja, ka partijas vadība neatbalsta viņa kampaņu un nolemj to zaudējumam.

It is so nice that the shackles have been taken off me and I can now fight for America the way I want to.