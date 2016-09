Pirmdien notikušajās ASV prezidenta amata kandidātu debatēs demokrātu kandidāte Hilarija Klintone un republikāņu kandidāts Donalds Tramps apmainījās ar pārmetumiem par bijušās valsts sekretāres e-pasta ziņojumu dzēšanu un nekustamo īpašumu magnāta nevēlēšanos publiskot savu nodokļu deklarāciju.

Kandidātu viedokļi krasi atšķīrās arī citos jautājumos, tostarp par valsts ekonomiku, iekšpolitiku un ārpolitiku.

Tramps sākotnēji izrādīja sev netipisku savaldību, bet drīz pēc tam debatēs ieņēma agresīvu toni.

Aģentūra DPA norāda, ka Tramps izskatījies pārliecināts, runājot par tirdzniecības līgumiem, starpkopienu attiecībām un cīņu pret noziedzību, bet, kad debates pievērsušās ārpolitikai, kontroli pārņēmusi Klintone.

Ziņu aģentūra AFP nule kā aizvadītās debates nodēvējusi par "mūsdienu gladiatoru cīņu". Klintone debatēs ieturēja vēsu savaldību, smaidot par viņas virzienā mestajiem apvainojumiem, bet nepaliekot atbildi parādā. Tramps savukārt uzsvēra, ka tikai viņam piemīt prezidentam nepieciešamais temperaments.

"Es pret savu juristu vēlmi publiskošu savu nodokļu deklarāciju, kad viņa publiskos savus 33 000 e-pastu, ko viņa ir izdzēsusi," paziņoja Tramps.

"Man nav iemesla ticēt, ka viņš jebkad publiskos savu nodokļu deklarāciju, jo tur ir kaut kas, ko viņš slēpj," uzsvēra Klintone.

"Ja man to vajadzētu darīt vēlreiz, es, protams, darītu citādi," atzina bijusī valsts sekretāre, komentējot e-pastu dzēšanu. "Es nemeklēšu attaisnojumus. Tā bija kļūda un es par to uzņemos atbildību," viņa piebilda.

"Tā nebija kļūda, tas tika darīts apzināti," Klintones teiktajā iejaucās Tramps, kurš debašu laikā bieži pārtrauca Klintoni pusvārdā.

Bijusī valsts sekretāre savukārt lika saprast, ka Tramps nav pietiekami kvalificēts prezidenta amatam un viņam trūkst faktu, lai pamatotu savus argumentus.

Debatēs Klintone paziņoja, ka Tramps "dzīvo pats savā realitātē", bet republikāņu politiķis kritizēja bijušo valsts sekretāri kā "tipisku politiķi, kas tikai runā, bet neko nedara".

Tramps debatēs arī vērsa uzmanību uz Klintones iespējamo fizisko negatavību kļūt par prezidenti.

"Es esmu teicis, ka viņai nav izturības, un es nedomāju, ka viņai ir izturība. Lai būtu par šīs valsts prezidentu, ir vajadzīga milzīga izturība," sacīja Tramps.

Uz to demokrātu politiķe atbildēja, atsaucoties uz savu pieredzi.

"Tiklīdz viņš aizceļos uz 112 valstīm un panāks miera vienošanos, pamieru, disidentu atbrīvošanu (..) vai kaut vai pavadīs 11 stundas, liecinot Kongresa komitejas priekšā, viņš varēs runāt ar mani par izturību," teica Klintone.

Tramps debatēs arī nāca klajā ar paziņojumu, ka ASV nevar būt pasaules policists.

"Mēs nevaram būt pasaules policists, mēs nevaram aizsargāt valstis visā pasaulē, kur tās nemaksā mums to, kas mums ir vajadzīgs," viņš paziņoja. Viņš sacīja, ka sava daļa būtu jāuzņemas arī tādām valstīm kā Vācija un Japāna.

Klintone savukārt solīja atbalstīt ASV sabiedrotos un vainoja Krieviju nesenajā kiberuzbrukumā ASV Demokrātu nacionālajai komitejai.

Tramps piebilda, ka tā varējusi būt Krievija, bet varējusi būt arī Ķīna.

Debates vadīja televīzijas kanāla NBC žurnālists Lesters Holts, un tajās abiem kandidātiem bija iespēja izteikties arī par ASV attīstības vispārējo kursu, ekonomiku un drošības jautājumiem.

Runājot par ekonomiku, Tramps norādīja, ka Klintones vīrs Bils Klintons parakstīja Ziemeļamerikas Brīvās tirdzniecības līgumu (NAFTA), un pārmeta Klintonei, ka viņa vēlas apstiprināt Klusā okeāna reģiona partnerības (TPP) līgumu. Tramps abus līgumus uzskata par kaitīgiem ASV rūpniecībai.

"NAFTA ir sliktākais tirdzniecības līgums, kāds jebkad jebkur parakstīts," paziņoja Tramps, piebilstot, ka TPP "būs gandrīz tikpat slikts".

Kad Klintone sacīja, ka ir iebildusi pret līgumu, Tramps viņu pārtrauca un gandrīz kliedzot paziņoja, ka Klintone to reiz nodēvējusi par "zelta standartu".

Klintone uz to atbildēja, saglabājot savaldību. Viņa norādīja, ka Tramps dzīvo savā realitātē un viņa teiktais neatbilst faktiem.

Demokrātu kandidāte arī pārmeta Trampam rasistiskus un pret sievietēm vērstus izteikumus, ko Tramps īsti neatspēkoja. Viņš savukārt norādīja, ka viņam būtu kas sakāms par "Hilariju un viņas ģimeni", bet piebilda, ka to nedarīs.

Tramps vēlāk telekanālam CNN sacīja, ka lepojas ar savu savaldību šajā gadījumā, spējot nekomentēt Bila Klintona ārlaulības sakarus, jo debašu skatītāju vidū bijusi arī Hilarijas un Bila Klintonu meita.

Laikraksts The New York Times norāda, ka Tramps tik enerģiski apsūdzējis Klintoni, ka viņam pašam vairākkārt nācies padzerties aukstu ūdeni, lai varētu turpināt debates.

"Man ir sajūta, ka līdz vakara beigām es tikšu vainota par visu, kas jebkad noticis," sacīja Klintone.

The New York Times vēsta, ka šādas debates ASV televīzijā vēl nav notikušas. Pirmā sieviete prezidenta amata kandidāte no lielās partijas stājās pretī ietekmīgam biznesmeni bez politiskās pieredzes. Abi viņi ir pasaulē pazīstami un abi nepopulāri, bet debates, domājams, piesaistījušas rekordlielu skatītāju skaitu.

Šīs bija pirmās no trim televīzijas debatēm, kas paredzētas līdz vēlēšanām. Nākamās notiks 9.oktobrī Sentluisa, bet pēdējās 19.oktobrī Lasvegasā.

Tramps licis noprast, ka visās trīs debatēs varētu arī nepiedalīties.

Papildināts viss ziņas teksts