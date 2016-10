Turcijas policijas vadība otrdien informēja, ka no darba atlaidusi gandrīz 13 tūkstošus likumsargu, jo esot pamats domāt, ka šie cilvēki "ir sazinājušies vai ir saistīti ar gilenistu teroristisko organizāciju", kā valdība dēvē Gilena kustību. Atlaistie ir aptuveni 5% no visiem Turcijas policijas darbiniekiem, raksta The Atlantic.