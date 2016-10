VUGD aizvadītajā diennaktī devies uz 50 izsaukumiem, kas saistīti ar stiprā vēja postījumiem

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aizvadītajā diennaktī devies uz 50 izsaukumiem, kas saistīti ar lielā vēja radītajiem postījumiem, aģentūru LETA informēja VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa.

Vairumā gadījumu glābēju palīdzība bija nepieciešama, lai aizvāktu pār ceļa braucamajām daļām aizlūzušus kokus, bet bija arī izsaukumi par to, ka koki nolūzuši uz automašīnām un ēku tuvumā.

Vislielākos postījumus spēcīgais vējš radīja tieši Rīgā un tās apkārtnē.

Jau ziņots, ka tāpat kā iepriekšējās dienās, arī šodien Latvijā saglabāsies vējains un vēss laiks, aģentūra LETA uzzināja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā.

Dienas laikā pūtīs mērens līdz stiprs ziemeļaustrumu vējš, brāzmās sasniedzot ātrumu līdz 15-18 metriem sekundē. Debesis pārsvarā būs mākoņainas, un vietām Latgalē un Zemgalē iespējams neliels īslaicīgs lietus.

Gaisa temperatūra būtiski neatšķirsies no iepriekšējām dienām - tā būs plus 7, plus 12 grādu robežās.

Rīgā no rīta debesis būs apmākušās, tomēr dienas laikā pa brīdim var uzspīdēt saule. Maksimālā gaisa temperatūra būs ap plus 10 grādiem.