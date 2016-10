Daži no ASV Republikāņu partijas lielākajiem finanšu ziedotājiem pēc nupat kā izskanējušajām apsūdzībām par republikāņu Baltā nama kandidāta Donalda Trampa nepiedienīgo izturēšanos pret sievietēm mudinājuši partijas nacionālo komiteju atteikties no Trampa kandidatūras, vēsta laikraksts New York Times.