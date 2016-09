Ziemeļkoreja pirmdien izmēģināja trīs ballistiskās raķetes, ziņo Dienvidkorejas ziņu aģentūra Yonhap.

Raķetes tika palaistas no Hvandžu apgabala Japāņu jūras virzienā, ziņo Yonhap, atsaucoties uz Dienvidkorejas armijas ģenerālštābu.

Pirms divām nedēļām Ziemeļkoreja no zemūdene izšāva ballistisko raķeti, pēc kā paziņoja, ka tās veiktais ballistiskās raķetes izmēģinājums bijis ļoti veiksmīgs un apliecinot valsts ierindošanos starp militārajām lielvarām, kas spējīgas īstenot kodoluzbrukumu.

Ziemeļkoreja izmēģināja ballistisko raķeti, palaižot to no zemūdenes savas austrumu piekrastes tuvumā. Raķete piezemējās Japāņu jūrā, aptuveni 500 kilometrus no palaišanas vietas. No visām Ziemeļkorejas izmēģinātajām raķetēm šī nolidojusi vistālāko attālumu.

Reģionālos līderus satraucis šis izmēģinājums. Ķīna, Dienvidkoreja un Japāna aicinājušas Ziemeļkoreju izrādīt savaldību un ievērot ANO rezolūcijas, kas aizliedz tai veikt raķešu izmēģinājumus.

Korejas mediji, citējot valsts līderi Kimu Čenunu, ziņoja, ka Phenjanas raķetes tagad var sasniegt ASV un amerikāņu bāzes Klusajā okeānā.

Dienvidkoreja ir apstiprinājusi, ka Ziemeļkorejas raķešu darbības rādiuss ir palielinājies.