Kā nomaksāt hipotekāro kredītu rekordīsā laikā?

Mājokļa pirkšana ir biedējošs, tomēr noderīgu pieredzi sniedzošs notikums. Tas ir biedējošs notikums, jo vairākumā gadījumu tas ir saistīts ar hipotekāro kredītu, kura atmaksa, šķiet, vilksies mūžīgi. Tas ir noderīgu pieredzi sniedzošs notikums, jo, lai vai kā jums būs gājis, beigās jūs būsit tikai un vienīgi ieguvēji. Teorētiskas zināšanas nav salīdzināmas ar praktisku pieredzi, kuru mēs gūstam, izejot cauri tam visam personīgi. Kamēr mēs kaut kam neesam izgājuši cauri personīgi, mēs labākajā gadījumā visu zinām tikai teorētiski, kas nereti ir tālu no realitātes, bet sliktākajā gadījumā mēs nezinām neko, kas arīdzan iedveš mūsos jau pieminētās bailes. Pieredze, lai arī kāda tā būtu, ir kā katalizators, kas paātrina jūsu finansiālo mērķu sasniegšanu un līdz ar to arī finansiālās labklājības nodrošināšanu.

Bet nu atgriežamies pie kredītiem. Kamēr daļa no mums cenšas pēc iespējas ātrāk atbrīvoties no kredītsaistībām, daudziem no mums tas prasa ļoti ilgu laiku, neatkarīgi no tā, vai tas ir patēriņa kredīts vai ātrais kredīts, kas gruzīnu valodā tiek saukts par sesxebi. Tam, protams, ir dažādi iemesli – dažkārt tā ir neieinteresētība nomaksāt kredītu ātrāk, bet citkārt tā ir nespēja nomaksāt kredītu ātrāk. Vēl grūtāk ir tad, ja tas ir tāds ilgtermiņa kredīts kā hipotekārais kredīts. Hipotekārā kredīta gadījumā lielākā problēma, šķiet, ir laiks, tomēr, lai arī kāds būtu jūsu kredīta atmaksas termiņš – 20 vai 30 gadi – , tam nevajadzētu būt problēmai, jo arī pavisam nedaudz ierobežojot un disciplinējot sevi ir iespējams samazināt šo termiņu par vismaz 10 gadiem. Kā? Turpiniet lasīt un uzziniet!



Izvēlieties sev piemērotu kredītu

Nereti šķiet, ka hipotekārais kredīts paliek hipotekārais kredīts, tādēļ nav lielas nozīmes tam, pie kura aizdevēja mēs to aizņemamies. Lieki piebilst, ka tas ir maldīgs priekšstats, jo arī hipotekārā kredīta nosacījumi, tāpat kā jebkura cita aizdevuma nosacījumi, pie katra kredītdevēja atšķiras. Protams, ir noteikumi, kas visiem kredītdevējiem ir vienādi, tomēr vienmēr ir nianses, kas atšķiras. Viena no būtiskākajām niansēm, kas katram aizdevējam ir citāda, ir procentu likme. Ja runājam par kredītiem kā tādiem, tad procentu likme ir būtiskākais rādītājs, kuram vajadzētu pievērst uzmanību, pieņemot gala lēmumu, jo tieši no procentu likmes ir atkarīgs tas, cik izdevīgs vai neizdevīgs ir jūsu kredīts. Protams, ir arī citi rādītāji, kuriem vajadzētu pievērst uzmanību, lai noteiktu, vai konkrētais aizdevums atbilst jūsu prasībām un iespējām. Izvēloties sev piemērotāko hipotekāro kredītu, raugiet, lai tam būtu konkurētspējīga procentu likme, elastīgas atmaksas iespējas, kā arī zemas pārējās izmaksas.



Veiciet papildus kredītmaksājumus

Arī hipotekārā kredīta gadījumā, tāpat kā jebkura cita aizdevuma gadījumā, vajadzētu censties veikt ne tikai obligātos maksājumus, bet arī papildus kredītmaksājumus, kas ātrāk samazinās jūsu kredīta apmēru, ātrāk atbrīvojot jūs no kredītsaistībām. Kā zināms, jo ātrāk kredīts tiek nomaksāts, jo izdevīgāks tas ir. Runājot par kredīta izdevīgumu, laikam ir izšķiroša nozīme, jo laiks ir nauda, proti, katru mēnesi tiek atmaksāta ne tikai kredīta pamatsumma, bet arī procenti, tādēļ jo ātrāk tas tiek atmaksāts, jo mazāk tiek samaksāts procentos. Jāsaka, ka papildus kredītmaksājumi ir vienkāršākais ceļš, ko iet, ja vēlaties samazināt kredīta atmaksas termiņu. Protams, kredīta atmaksas laikā ir ļoti grūti izveidot iekrājumus, no kuriem veikt papildus kredītmaksājumus, tomēr tas ir iespējams, ja tas tiek darīts mērķtiecīgi. Lai izveidotu iekrājumus, ir jāpalielina ienākumi, jāsamazina izdevumi vai jāpaveic tas vienlaicīgi. Papildus kredītmaksājumus varat veikt divējādi – ik pēc noteikta laika perioda, piemēram, pusgada vai gada, vai iekrājot noteiktu naudas summu, piemēram, 500 eiro vai 1000 eiro.



Veiciet kredīta refinansēšanu

Kredīta refinansēšana jeb pārkreditēšana ir viens no vienkāršākajiem veidiem, kā ietaupīt vairākus simtus vai pat tūkstošus. Kredīta refinansēšanas pamatā ir aizdevēja maiņa. Vienkāršiem vārdiem runājot, iepriekšējais aizdevējs tiek nomainīts uz jaunu aizdevēju, kas var piedāvāt izdevīgākus kredīta atmaksas nosacījumus. Kredīta refinansēšana, protams, ir maksas pakalpojums, tomēr ietaupījums, kas izveidojas kredīta refinansēšanas rezultātā, parasti ir lielāks nekā šī pakalpojuma izmaksas. Ja pašreizējā kredītdevēja nosacījumi jūs neapmierina, meklējiet kredītdevēju, kas varētu piedāvāt jums izdevīgākus nosacījumus. Piemēram, pārejot pie aizdevēja, kas piedāvā zemāku procentu likmi, jūs ietaupāt naudu, ko vēlāk varat novirzīt papildus kredītmaksājumiem, atbrīvojoties no kredītsaistībām ātrāk.

Ja vēlaties uzzināt arī citus veidus, kā ātrāk nomaksāt ne tikai hipotekāro kredītu, bet arī jebkuru citu aizdevumu, iesakām apmeklēt portālu CredMe.eu.