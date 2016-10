Vērtējums: 1 no 3 13.00, 21.00 Eurosport snūkers. European Masters Bukarestē: pirmā diena Vērtējums: 1 no 3 15.45, 18.45 Eurosport futbols. PK U-17 meitenēm: grupu turnīra spēles Vērtējums: 2 no 3 16.50 KHL TV hokejs. KHL:......

(Rakstā ir 832 simboli...)