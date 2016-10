Vērtējums: 1 no 3 13.00, 21.00 Eurosport Snūkers. Eiropas Masters sacensības Bukarestē Vērtējums: 2 no 3 16.00 sportacentrs.com TV Futbols. EČ kvalifikācija U-17 jaunietēm: Latvija - Turcija Vērtējums: 1 no 3 16.45......

(Rakstā ir 850 simboli...)