Vērtējums: 1 no 3 16.00 Best4Sport basketbols. Spānijas ACB līga: Barcelona - Baskonia (atk.) Vērtējums: 2 no 3 19.00 TV6 raidījums. Sporta apskats Overtime TV Vērtējums: 2 no 3 19.25 VSB hokejs. KHL:......

(Rakstā ir 802 simboli...)