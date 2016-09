Atgriežas dejas izrādes lieluzvedums No zobena saule lēca

Ķīpsalas hallē 19. un 20. novembrī atkal varēs redzēt dejas izrādi No zobena saule lēca. Uz četrām izrādēm biļetes pieejamas, sākot no 21. septembra, visās Biļešu paradīzes kasēs un internetā. «No zobena saule lēca pirmo reizi tika uzvesta 2010. gada novembrī. Pēc skatītāju milzīgās intereses redzēt izrādi, kā arī pašu dalībnieku izteiktās vēlmes izdzīvot stāstu vēlreiz uzvedumu atkārtojām 2013. gadā. Ejot laikam, izrāde ir kļuvusi par trīsgades atskaites punktu, kad vienā enerģijas un emociju bagātā piedzīvojumā apvienojas vairāk nekā 1000 dejotāju no visas Latvijas. Kopā tiek izdzīvots mītisks un senatnīgs baltu cilts tradīciju stāsts,» saka producents Edžus Arums.