Attiecības un temperaments

Cilvēki, kas dzīvo vieni, var būt tikpat laimīgi un apmierināti kā tie, kas dzīvo attiecībās, taču tas atkarīgs no viņu temperamenta un tā, kā viņi uztver attiecības kopumā. Pētnieki atklājuši, ka tiem, kas labprātāk kopdzīvē cenšas izvairīties no konfliktiem un saasinājumiem, dzīve vieniem šķiet tikpat laba kā dzīve pārī, jo attiecību neesamība viņiem ļauj izvairīties arī no daļas stresa. (Jāpatur prātā, ka cilvēki, kas konstanti pūlas apiet konfliktus savās esošajās attiecībās, biežāk riskē kļūt neirotiski.) Savukārt ļaudis, uz ko attiecību emocionālie kāpumi un kritumi neatstāj tik lielu iespaidu, mēdz justies nelaimīgāki, ja viņiem nav pāra un ir jādzīvo vieniem.

Avots: Health.com