Prīmuss ar deglīti, nelielu katliņu. Pat ja neesi liels dabā ēst gatavotājs, ir lieliski pamosties, izlīst no telts un iemalkot karstu kafiju. It sevišķi, ja gadās nemīlīgi laikapstākļi, piemēram, lietus vai ir klāt rudens drēgnums.



Izplānot līdzi ņemamo lietu sarakstu un sadalīt to svaru pa somām starp komandas biedriem.



Ņemt maksimāli sātīgu, bet vieglu ēdienu ar augstu kaloriju saruru un uzturvērtību, lai ir enerģija un komforts, bet nav jāstiepj lieli smagumi.



Labāk viegls, bet ātri žūstošs un ūdeni necaurlaidīgs apģērbs nekā nez cik džemperu kārtu.



Ja tālu jāiet un jānes visas mantas, izvēlieties iespējami vieglu telti un pārējo ekipējumu arī.



Neaizmirstiet pirmās palīdzības aptieciņu un dažāda izmēra plāksterus.



Nelietojiet alkoholu! Tas nesasildīs un neuzmundrinās, bet gan pēc pirmā eiforijas viļņa padarīs nogurumu divtik lielu.



Tālā, sarežģītā pārgājienā velciet labi iestaigātus apavus un nodrošinieties ar bahilām, ja gadījumā līs.